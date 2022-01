Landhockey Die Sehnsucht nach dem Pokal: Die Luzernerinnen wollen es endlich möglich machen Die Frauen des Luzerner SC zwackten Hallenrekordmeister Wettingen im NLA-Hallenhockey ein 4:4 ab.

Auch Sarina Meier (rechts) reiht sich beim 5:0-Sieg gegen Olten unter die Luzerner Torschützinnen ein.

Wird über die Hallenmeisterschaft der NLA-Frauen debattiert, kommt man nicht an den Teams vom Luzerner SC und von Rotweiss Wettingen vorbei. Während in früheren Zeiten die Luzernerinnen meist die Nase vorne hatten, ist in der Gegenwart Rotweiss Wettingen das Mass aller Dinge. Seit der Saison 2007 heisst der Schweizer Hallenmeister jedes Mal Wettingen. Ist diese imposante Serie für die LSC-Frauen nicht ein Grund, den Kübel endlich wieder nach Luzern zu holen? «Ja, das wäre natürlich ein tolles Erlebnis», sinnierte Captain Carina Zimmermann mit einem Glitzern in den Augen.

«Ich bin zwar schon seit Kindsbeinen beim LSC dabei. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann wir vom Luzerner SC diesen letztmals in die Höhe stemmen durften.»

Ein Blick auf die Homepage der LSC-Landhockeyaner lüftet das Geheimnis: Lange 25 Jahre ist es her. Im Jahre 1997 konnte man letztmals den Titel holen.

Spiele gegen Wettingen sind nun eine enge Kiste

Beim Heimturnier in der Utenbertg-Halle konnten die Luzernerinnen ihren zweiten Tabellenrang untermauern. In der Partie gegen Olten schaute ein 5:0-Erfolg heraus. Ein Pflichtsieg der Truppe um Trainer Wouter Bosmans, hatte der LSC doch schon das Vorrundenspiel gegen die Solothurnerinnen mit 8:4 gewonnen. Ein Selbstläufer war dieser aber nicht. «Es war ein harziger Beginn trotz guter Torchancen», meinte Carina Zimmermann zum etwas verhaltenen Start. Erst die dritte kurze Ecke führte zur 1:0-Halbzeit-Führung. Doch dann lief das Spiel der Luzernerinnen wie geschmiert, der 5:0-Sieg das logische Resultat. «Wir wollten diesen Match unbedingt gewinnen», nannte die 26-jährige Carina Zimmermann das Ziel für dieses Spiel. Der holländische Trainer Wouter Bosmans fand gar Zeit zum Experimentieren und nahm nach der 2:0-Führung immer wieder Torfrau Marlene Renner von der Platte und liess mit sechs Feldspielerinnen angreifen. «Für meine talentierten, aber teils noch unerfahrenen Spielerinnen gehören diese jeweils kurzfristig angeordneten Umstellungen zum Lernprozess.»

Im Match gegen den ewigen Rivalen und Titelfavoriten Rotweiss Wettingen kam es nach der 3:4-Niederlage im Vorrundenspiel zur Revanche. «Wir haben schon damals gut gespielt», blickt Psychologin Zimmermann zurück. «Deshalb wollten wir im Rückspiel vor unseren Fans unsere Leistung noch steigern.» Dieses Vorhaben gelang. Das auf diese Saison hin neu zusammengestellte verjüngte Team zwackte den Wettingerinnen mit dem 4:4 einen Punkt ab. Es war ein beidseits technisch guter Match, der auch von der Spannung lebte. Bis auf die 1:0-Führung musste die Truppe um Bosmans, der das Team seit dieser Hallensaison coacht, meist einem Rückstand nachrennen. Über ein 1:3, 2:3, 3:3 und 3:4 wurden die Luzernerinnen für ihr engagiertes Auftreten mit dem 4:4-Ausgleich belohnt. «Dieser gewonnene Punkt tut uns wirklich gut», bilanziert Luzerns Spielführerin. Und der Trainer doppelt nach:

«Meine Talente haben spielerisch und taktisch einen weiteren Schritt nach vorne gemacht.»

Was im Hinblick auf das Final4-Indoor-Turnier vom 5./6. Februar in Pfäffikon Hoffnungen weckt. Nach dem guten Abschneiden gegen den Titelverteidiger ist man im LSC-Lager bereit, etwas Einmaliges zu schaffen. «Wenn alles zusammenpasst, wer weiss», meinte die sich beim familiären LSC-Umfeld sichtlich wohlfühlende Carina Zimmermann schmunzelnd. Doch zuerst stehen in Wettingen (30. Januar) die letzten beiden Partien gegen Rotweiss Wettingen II und HC Olten II an, nach denen der Halbfinalgegner des LSC ermittelt wird.