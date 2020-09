Die Tennisspielerinnen von Luzern Lido steigen in NLA auf – vielleicht Die Luzernerinnen gewinnen das NLB-Derby gegen Allmend 6:0. Noch ist aber unklar, ob sie in der höchsten Liga antreten werden.

Chiara Volejnicek setzt sich mit Luzern Lido souverän durch. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 26. September 2020)

Die Frauen von Luzern Lido entschieden das Zentralschweizer Derby, das wegen Regen, Kälte und Wind in der Halle in Dierikon ausgetragen werden musste, gegen Allmend Luzern mit 6:0 klar zu ihren Gunsten. Damit sicherten sie sich die NLA-Promotion. Das Team von Chiara Volejnicek, dem zwei Punkte zum definitiven Aufstieg reichte, machte die Sache bereits in den beiden ersten Einzeln klar. Allmend-Coach Corinne Erni musste krankheitshalber auf Kristina Milenkovic, ihre Nummer 1, verzichten und setzte mit der erst 14-jährigen Aurora Zurmühle auf die Karte Jugend. Die R2-klassierte Rothenburgerin spielte bei ihrem ersten NLB-Einsatz unbeschwert auf, verlor zwar den ersten Satz gegen Volejnicek (N4.57) 3:6, gewann aber den zweiten Durchgang 6:4.

Zurmühle ging das Tempo ihrer Gegnerin von der Grundlinie mit, nutzte jede Gelegenheit für einen Winner, ging oft frech ans Netz und streute auch mal einen Stoppball ein. Im Entscheidungssatz setzte sich die routinierte 24-jährige Chiara Volejnicek schliesslich mit 6:2 durch, aber die Allmend-Debütantin zeigte auf, dass sie ein grosses Versprechen für die Zukunft ist. Bereits zuvor liess Lidos Sandy Marti (N3.34) Selina Kaufmann (R1) keine Chance, auch wenn es nach dem 6:0 gewonnen Startsatz noch eng wurde, aber die 27-jährige Walliserin behielt die Nerven und siegte im zweiten Satz 7:5. «Wir sind trotzdem mit der Saison zufrieden und freuen uns jetzt schon auf die kommende Saison», bilanzierte Corinne Erni.

Lido will sich im November entscheiden

Zufriedenheit herrschte natürlich auch bei Chiara Volejnicek nach dem Aufstieg, wobei sich die Frage aufdrängte, ob Luzern Lido in der nächsten Saison denn auch wirklich in der höchsten Liga spielen wird. «Entschieden ist noch nichts, wir werden das im November mit den Klubverantwortlichen besprechen», erklärte Volejnicek. Entscheidend sei, ob das Team in der NLA mithalten könne. In dieser Beziehung sind Fragezeichen angebracht, denn Jenny Dürst (N2.19) würde nicht zur Verfügung stehen, weil die Zürcherin für Weihermatt Uster in der NLA spielen wird. Volejnicek, Jessica Crivelletto (N4.55) und Samira Giger (N4.72) wären mit ihren Klassierungen wohl überfordert, womit nur Tina Nadine Smith (N2.19) und Marti übrig blieben. Sollte sich Luzern Lido für den Aufstieg entscheiden, käme es zum Zentralschweizer Derby gegen Sursee. Übrigens: Smith wird die French Open der Juniorinnen in Paris vom 4. bis 10. Oktober bestreiten. Als Nummer 64 der Weltrangliste steht die 18-jährige Meggerin im 64-köpfigen Hauptfeld.

Zug beendete die erste NLB-Saison noch vor Allmend Luzern auf dem zweiten Platz. Martina Hingis (39), die ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste sowie die 40+-Spielerinnen Géraldine Dondit, Nadine Kenzelmann und Barbara Suter fanden nach der 0:6-Startniederlage gegen Luzern Lido immer besser ins Spiel und werden auch nächste Saison den Jungen den Puls fühlen.