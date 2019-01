Die Zentralschweizer Titel im Nachwuchs-Biathlon sind vergeben Über 130 Kinder aus der ganzen Schweiz starten beim Kids-Trophy-Rennen auf dem Langis. Der Andermatter Tino Schuler erkämpft sich Bronze bei den Zentralschweizer Meisterschaften. Roland Bösch

Trotz neun Fehler am Schiessstand holt Tino Schuler (vorne) noch Bronze. (Bild: Lars Kiser (Glaubenberg, 12. Januar 2019)

Das Warten wollte am Samstag auf dem Langis für die Sarnerin Ronja Rietveld kein Ende nehmen. Erst um 13:17 Uhr durfte sie ihr erstes Biathlon-Rennen in der Challenger-Kategorie in dieser Saison in Angriff nehmen.

Am Morgen war die Reihe an den Läufern in der Kategorie Kids. Sichtlich angespannt meinte Ronja Rietveld vor dem Start: «Im letzten Jahr stieg ich ohne Erwartungen in die Saison und es gelangen mir einige gute Rennen. Jetzt habe ich Erwartungen und weiss noch nicht, wo ich im Vergleich zu den anderen Athletinnen stehe.» Aufgrund der Absage von Rennen kam die Tatsache hinzu, dass beim ersten Wettkampf, organisiert von den Sportschützen Giswil und dem Skiclub Schwendi-Langis, bereits die Zentralschweizer U15-Titel vergeben wurden. Rund drei Stunden später treffen wir die 14-jährige Gymnasiastin nach der Siegerehrung wieder. Die Anspannung hat der Erleichterung Platz gemacht. Ronja Rietveld überzeugte im Schiessstand mit 18 von 20 möglichen Treffern und konnte auch auf der 6 Kilometer langen Laufstrecke eine solide Leistung abliefern. Die Athletin des Skiclubs Schwendi-Langis wurde als neue Zentralschweizer Nachwuchsmeisterin gefeiert. Ihre Klubkollegin Joëlle Niederberger sicherte sich die Silbermedaille. Bronze ging an Mirjam Föhn vom Skiclub Ibach.

Neun Fehlschüsse für Tino Schuler

Wie Ronja Rietveld gehört auch ihr Klubkollege Leander Kiser ebenfalls dem Kader des Zentralschweizer Schneesportverbandes an. Im Schiessstand vermochte er aber nicht gleich gut zu überzeugen wie Ronja Rietveld. Der Oberstufenschüler handelte sich insgesamt 5 Fehlschüsse ein, welche je mit einem Zuschlag von 45 Sekunden bestraft wurden. «Zum Glück war ich in der Loipe der Schnellste, so hielt sich der Schaden als Gesamtdritter in Grenzen», gibt Leander Kiser zu Protokoll. Da sich vor ihm zwei Bündner klassierten, durfte sich der Athlet des Skiclubs Schwendi-Langis wie im Vorjahr die Goldmedaille der Zentralschweizer U15-Meisterschaften umhängen lassen. Der ein Jahr jüngere Clubkollege Remo Burch erkämpfte sich die silberne Auszeichnung.

Für Uri holte der Andermatter Tino Schuler die Kohlen aus dem Feuer. Trotz 9 Fehlschüssen im Schiesstand er dort einen schwarzen Tag eingezogen hatte, reichte es dem 14-Jährigen zur Bronzemedaille. Vor Jahresfrist sicherte er sich anlässlich der Zentralschweizer Meisterschaften im Flühli die silberne Auszeichnung und verpasste damals Gold um lediglich 11 Sekunden.