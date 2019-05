Die Zuger räumen beinahe alles ab Beim Zugerseeschiessen gewinnen die Gastgeber sowohl den Sektions- als auch den Gruppenwettkampf. Einzig den Titel des Zugerseemeisters überlassen sie einem Gast.

(GW) 450 Schützen aus der ganzen Schweiz haben am letzten April- und ersten Maiwochenende am 4. Zugerseeschiessen in Zug teilgenommen. An den sechs Wettkampftagen herrschten nicht gerade die besten Bedingungen. Nebst Kälte, Wind und Regen mussten auch einzelne Stürme – zum Teil mit Schnee – überstanden werden. Das Wetter war wohl auch ein Grund, weshalb es kurzfristig viele Abmeldungen gab.

Die Mitglieder der ASG Zug zeigten sich nicht nur als gute Organisatoren, sondern auch als äusserst treffsicher. Trotz Helferstress liessen sie den 55 teilnehmenden Vereinen weder im Sektions- noch im Gruppenwettkampf eine Chance. Beide Konkurrenzen gewannen die Zuger überlegen; den Sektionswettkampf mit einem Durchschnitt von 58.318 Punkten vor Bürglen TG (57.229) und Frauenfeld (56.804), den Gruppenwettkampf mit tollen 292 Ringen mit sechs Punkten Vorsprung auf Frutigen und sieben auf Bürglen TG. Im Sektionswettkampf erzielte zwar kein Zuger das Maximum von 60 Punkten. Dafür kamen aber gleich sieben Blauweisse auf 58 und mehr Zähler, nämlich Ivo Barandun, Patrick Elsener und Michel Stuber (je 59) sowie Christof Arnold, Bruno Gössi, Nils Garo und Angela Luthiger (je 58).

Im Gruppenwettkampf überzeugten Christof Arnold und Bruno Gössi mit 60 Punkten. Ivo Barandun steuerte 59, Michel Stuber 58 und Marcel Bütler 55 Ringe zum Sieg von Zug 1 bei. Daneben überraschten aber auch Zug 3 und Zug 2 mit den Rängen sieben und 16 unter den 59 rangierten Gruppen. Die höchsten Resultate erzielten dabei Horst Barandun mit 59 sowie Albin Amgwerd und Patrick Elsener mit je 58 Punkten.

Schützenkönig triumphiert erneut

In der Zugerseemeisterschaft, einer Kombination aus fünf Wettbewerben, siegte wie bereits 2013 der frühere 300-m- und aktuelle Armbrust-Schützenkönig Jürg Ebnöther (Ried-Gigswil/ZH) mit 373 Zählern vor der ehemaligen Junioren-Europameisterin und WM-Medaillengewinnerin Monika Hurschler aus Steinhausen mit 371 Ringen. Den dritten Platz belegte punktgleich Christof Carigiet aus Embrach. Die beiden Zuger Ivo Barandun und Michel Stuber auf den Rängen sechs und sieben schossen 369 Zählern.

In der Kategorie Nachwuchs waren nur vier junge Frauen angetreten. Dabei gewann die Jüngste, die 15-jährige Janine Fürst (ASV Weesen) mit 354 Punkten. Sie distanzierte Jana Huwiler (ASV Rothenburg) um zehn und Lara Barmettler (ASV Dallenwil) um 17 Punkte. Bei den Veteranen/Ehrenveteranen siegte Edy Räber (ASG Emmenbrücke) mit 364 Ringen vor Horst Barandun (ASG Zug, 363) und Christian Fretz (ASG Aegerten, 360).

5. Austragung voraussichtlich 2022

Gesamthaft kann ein erfolgreiches Fazit des 4. Zugerseeschiessens gezogen werden. Das nächste Zugerseeschiessen findet voraussichtlich im Jahr 2022 statt. Bereits früher, nämlich am 27. und 28. Juli 2019, wird sich die ASG Zug zusammen mit den anderen Armbrustsektionen aus dem Kanton Zug am ZugSportsFestival an der Seepromenade in Zug einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. (GW)