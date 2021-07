Doppelsieg für Zentralschweizer Nachwuchs-Golfer Die Junioren-SM in Luzern wurden von den Zentralschweizer Golferinnen und Golfern dominiert. Yana Beelil (Sempachersee) und Jonathan Garbely (Oberkirch) gewannen drei der vier zu vergebenden Titel.

Yana Beelli mit ihren Trophäen für ihre beiden Schweizer Meistertitel bei den U16- und U18-Juniorinnen. Bild: PD (Luzern, 17. Juli 2021)

«Wir sind angesichts der aktuellen Wettersituation mehr als glücklich und dankbar, dass wir die Meisterschaft sicher ins Klubhaus bringen konnten», sagte Claudia Wörrle-Krakau, Juniorenverantwortliche bei Swiss Golf. «Das Team des Lucerne Golf Club und die vielen freiwilligen Helfer haben in dieser Woche Grossartiges geleistet», ergänzte sie.

Angesichts der Regenmengen grenzte es fast an ein Wunder, dass von Donnerstag bis Samstag täglich eine Runde gespielt werden konnte. Gegen den Nebel am Samstagvormittag waren aber auch sie machtlos; das Turnier musste auf drei Runden verkürzt, der vierte Durchgang vom Samstagnachmittag ersatzlos gestrichen werden.

Yana Beeli gewinnt gleich zwei Meistertitel

Am Start waren 102 Girls und Boys. Am Ende setzte sich die erst 15-jährige Yana Beeli mit zwei Schlägen Vorsprung durch. Dies vorab dank einem starken Finish mit einem Eagle auf Loch 12 und einem Birdie auf Loch 17. Nach ihrem ersten Einsatz bei der Team-EM folgt für die Juniorin vom Golfclub Sempachersee der nächste Höhepunkt. Beeli sicherte sich nicht nur die U16- und U18-Titel, sondern auch einen Startplatz beim Profiturnier der Lavaux Ladies Open, das Mitte September gespielt wird. Ihre Kollegin aus der Junioren-Nationalmannschaft, Sarah Uebelhart vom Golfclub Ennetsee, verpasste ihre Titelchancen mit einer verpatzten ersten Runde. Nach einer deutlichen Steigerung holte sie sich noch die Bronze-Medaille bei den U16-Girls.

Jonathan Garbely siegt dank starkem Finish

Jonathan Garbely (Oberkirch) gewinnt den Meitertitel bei den U18-Junioren. Bild: PD (Luzern, 17. Juli 2021)

Auch bei den Boys hielt ein Spieler der U16-Kategorie im Turnier der Älteren ganz vorne mit. Marc Keller (Schönenberg) spurtete mit einer 69er-Runde am ersten Tag in beiden Kategorien an die Spitze des Leaderboards. Eine 75 in Runde zwei band den Zürcher zurück, trotzdem reichte es am Ende für einen klaren Sieg in der Kategorie U16. Im Kampf um den Titel der unter 18-Jährigen blieb es bis zum letzten Loch spannend. Jonathan Garbely (Oberkirch) hatte sich mit Runden von 70 und 73 Schlägen an den ersten beiden Tagen eine gute Ausgangslage geschaffen; im Final erlaubte er sich einzig auf der ersten Bahn einen Patzer, spielte danach aber äusserst souverän und notierte mit 68 Schlägen oder fünf unter Par das beste Ergebnis des Turniers. Damit verwies die beiden U16-Spieler Marc Keller und Pedro Messerli (Basel) auf die Ehrenplätze.

Luzern. Schweizer Meisterschaften. Girls U16: 1. Yana Beeli (Sempachersee) 229 (75/78/76). 2. Levy (Lausanne) 231. 3. Sarah Uebelhart (Ennetsee) 236. – U18: 1. Beeli 229. 2. Levy, Rouveyrol (Lausanne), je 231. – Boys U16: 1. Keller (Schönenberg) 213 (69/75/69). 2. Messerli (Basel) 216. 3. Mao (Wallenried) 225. – U18: 1. Jonathan Garbely (Oberkirch) 211 (70/73/68). 2.Keller 213. 3.Messerli 216.

Engelberg Titlis. Ladies Day (3er Scramble; 18 Loch). – Brutto: 1. Silvia Bernini, Ruth Peterhans, Monika Nussbaumer 40. — Netto: 1. Silvia Bernini, Ruth Peterhans, Monika Nussbaumer 49. – Oberkirch. Jahresbecherturnier. – Brutto Herren: 1. Roman Bühler 77. – Brutto Damen: 1. Katrin Baer 90. – Netto Pro bis 15.0: 1. Anna Bucher 37. – Netto 15.1 bis 24.0: 1.Martin Koch 42. – 24.1 bis PR: 1. Hanspeter Compostella 34.