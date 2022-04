Tennis Dritter Doppeltitel für Andrin Casanova Der Weggiser Tennisspieler (17) siegt in Sierre und wird seine bisher beste Klassierung toppen.

Beim ITF-Juniorenturnier der 3. Kategorie in Sierre (VS) holte sich Andrin Casanova den dritten internationalen Doppeltitel. Der 17-jährige Weggiser bezwang zusammen mit Raffaele Mariani das Westschweizer Duo Adrien Berrut/Florent Limani 6:4, 6:2. Zuvor hatte Casanova im Januar in Hammam Sousse (Tunesien, Grade 2) an der Seite von Alexander Orlov (Montreux) und im November 2021 in Heiveld (Belgien, Grade 4) mit Mariani (Basel) triumphiert.

Wie im Doppel war Casanova (ITF 194) auch im Einzel topgesetzt. Im Halbfinal war für den Luzerner aber der erhoffte zweite Einzeltriumph nach Heiveld 2021 vorbei. Der 17-jährige Niederländer Luka Novakovic (4, ITF 345), der spätere Turniersieger, setzte sich mit 6:1, 6:3 durch.

Matura-Abschluss und NLB-Interclub

Casanova bilanzierte:

«Mit meinen letzten Auftritten bin ich durchaus zufrieden, auch wenn im Einzel noch mehr drin gelegen wäre.»

Eine Woche zuvor musste er sich beim Grade-2-Turnier in Florenz (Italien) im Viertelfinal Lorenzo Ferri (ITF 149) geschlagen geben. Der Italiener triumphierte dann auch im Final. Trotzdem hat sich Casanova im Ranking weiter verbessert und wird nach dem Halbfinal in Sierre seine bisher beste Klassierung in der Weltrangliste vom Januar 2022 (ITF 191) toppen. Jetzt geht es in dieser Woche weiter in Aldershot (England, Grade 2), danach wird der beste Zentralschweizer Junior wieder für eine Weile in der Schweiz sein, um sich auf den Matura-Abschluss und den NLB-Interclub mit Meggen zu konzentrieren.

Noah López erneut im Haupttableau

Vor sieben Wochen stand der 20-jährige Jungprofi Noah López beim ITF-15 000-Dollar-Turnier von Torello (Spanien) als Qualifikant im Halbfinal des Haupttableaus, musste aber einer Leistenverletzung wegen Forfait geben. Trotzdem katapultierte sich der Ballwiler, die Nummer 2 der Zentralschweiz, in der Weltrangliste von Position 2162 auf Platz 1255. Erst in der letzten Woche konnte López wieder ins Turniergeschehen eingreifen. Beim Futures-Turnier in Antalya (Türkei) überstand er die Qualifikation erneut und zeigte auch in der Startrunde des Haupttableaus gegen den als Nummer 2 gesetzten Türken Yanki Erel (ATP 444) bei der 5:7, 5:7-Niederlage eine starke Leistung, die ihn im ATP-Ranking weiter nach vorne bringen wird.