Eine Ski-Talentschmiede mit Zuger Prägung Wie bereitet sich der begabte Skinachwuchs auf die Saison vor? Ein Besuch im Leistungszentrum in Schwyz.

Der Cheftrainer Heinz Gisler beobachtet Alina Meier (vorne), Emma Iten (Mitte) und Anja Meier vom Skiklub Unterägeri bei Übungen. Bild: Raphael Biermayr (Ibach, 20. Oktober 2020)

Wie viele von ihnen werden ihren Traum leben? «Da könnte man mich genauso gut nach den Lottozahlen fragen», sagt Heinz Gisler und lacht. Er ist Trainer des Swiss Knife Valley Skiteams (SKV), das den begabten Nachwuchs aus den Kantonen Zug und Uri sowie Innerschwyz umfasst. Das Leistungszentrum in Schwyz ist Teil der Nachwuchsförderung des Schweizer Verbands Swiss-Ski (siehe Box).

Gisler hat schon viele Talente kommen und gehen sehen. Nur ein Bruchteil davon erhält die Chance, sich im Weltcup zu beweisen – schweizweit betrachtet. «Wenn es hierzulande aus einem Jahrgang eine oder einer in die Nationalmannschaft schafft, ist das ein Erfolg», zeigt Heinz Gisler auf. Ob das auf jemanden aus dem Dutzend Jugendlicher des SKV, das an diesem Nachmittag im Physiotherapiezentrum von Stefan Pollyn in Ibach Kondition trainiert, zutreffen wird, kann niemand sagen.

Die Talente eifern bekannten Namen nach. Das grösste Aushängeschild des seit dem Jahr 2005 bestehenden Skiteams ist die Schwyzerin Corinne Suter, zweifache WM-Medaillengewinnerin 2019 sowie Erste im Abfahrts- und Super-G-Weltcup 2019/20. Mit Jasmina Suter (Stoos/B-Kader), Eliane Christen (Hospental/C-Kader), Leoni Zopp (Andermatt/C-Kader) und Matthias Iten (Unterägeri/ C-Kader) gehören derzeit vier weitere ehemalige SKV-Athleten einem Swiss-Ski-Kader an.

Im Konditionstraining in Ibach fehlen drei SKV-Fahrer, weil sie wegen Coronafällen in der Familie in Quarantäne sind, sagt Heinz Gisler. Beim kürzlich abgehaltenen Trainingslager auf dem Gletscher in Sölden hätte die Pandemie für das Team kein Problem dargestellt. Im Gegenteil: Es hatte weniger Skiteams aus anderen Ländern als in den Vorjahren. Entsprechend sei gewährleistet gewesen, dass die Teams im Hotel unter sich blieben, erklärt Gisler.

Auch eine Mentaltrainerin gehört zum Staff

Der 50-jährige Urner wirkt nicht wie jemand, der sich lange mit Problemen aufhält. Sondern,der so lange nach Lösungen sucht, bis er welche findet. Gisler ist seit Oktober 2018 der Cheftrainer im SKV, zuvor war er für die Fördergruppe zuständig, in der mögliche künftige SKV-Mitglieder trainiert werden. Gisler war einst Lastwagenfahrer und begeisterter Hobbyskifahrer mit Starts bei regionalen Rennen. Über seinen Klub SC Spiringen und den Urner Kantonalverband fand er schliesslich 2011 zum SKV. Er ist gegenwärtig der einzige Vollzeittrainer und absolviert berufsbegleitend die Ausbildung von Swiss Olympic zum Profitrainer. Das Konditionstraining in Ibach leitet Alex Abegg vom SC Rothenthurm. Mit Dominique Elmer ist zudem eine Mentaltrainerin zugegen. Sie zeigt den 12- bis 15-Jährigen unter anderem auf, wie sie die Pausen von den Übungen zur Reflexion nutzen können. «Nur wer sich körperlich und mental entwickelt, kann es schaffen», ist der Cheftrainer Heinz Gisler überzeugt.

Wer dem Swiss Knife Valley Team beitreten will, muss nicht nur die sportlichen Kriterien erfüllen und einem angeschlossenen Verein angehören, sondern auch bereit sein, an die Talentklasse der Mittelpunktschule in Schwyz zu wechseln. Dort werden Sekundar- und Realschüler der Schuljahre sieben bis neun aufgenommen. Und wer nicht nur ein starker Skifahrer, sondern auch ein starker Schüler ist, kann ab der dritten Oberstufe das Sportgymnasium in Engelberg besuchen. Res Hächler (15) ist einer von zwei im SKV-Team, auf die das aktuell zutrifft. Der Oberwiler fand über seine schneesportbegeisterten Eltern zum Skifahren. Sein Götti war zudem Nachwuchsverantwortlicher im Skiclub Oberwil-Zug. Der Stadtzuger David Suter (14) fährt für den SK Unterägeri und träumt von einer Weltcup-Karriere in den technischen Disziplinen. Sollte sich das zerschlagen, würde er seinen PlanB verfolgen, der ebenfalls im technischen Bereich liegt: Suter begeistert sich für die Informatik. Res Hächler sieht sich als Lehrer, wenn es mit der Profisportlerlaufbahn nicht klappt.

Fast alle Talente wohnen im Kanton Zug

Die Zuger stellen im Swiss Knife Valley Team das Gros: Zwölf von 18 Fahrerinnen und Fahrern gehören Klubs in diesem Kanton an, fünf solche in Schwyz, ein Fahrer einem Urner Verein. Weil mit Abbie Pfrunder und Adina Schwendeler zwei Fahrerinnen des Schwyzer Vereins SC Stoos in Oberägeri wohnen, stellt der Kanton Zug derzeit gar 14 SKV-Talente. Welchen Grund hat dieses Übergewicht? Cheftrainer Heinz Gisler sagt: «Die Zusammensetzung ist purer Zufall. Sie ist von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich.» Das gilt genauso für die Zahl der Bewerbungen um einen Platz im SKV. «Bis vor zwei, drei Jahren hatten wir mehr Plätze als Anfragen», sagt Gisler. Seither habe man schon geeignete Bewerber abweisen müssen. Mit den aktuell 18 Mitgliedern bewege man sich organisatorisch am Limit.

Derzeit erfreut sich der Skisport in diesem Teil der Zentralschweiz also einer gewissen Popularität. Im Allgemeinen macht es jedoch den Eindruck, dass der jahrzehntelang konkurrenzlose Nationalsport an Bedeutung verloren hat. Das deckt sich mit Heinz Gislers Erfahrungen, wonach der Skisport für Jugendliche nur eine von mehreren Optionen ist. «Es gibt im Gegensatz zu früher kein Kind mehr in der Fördergruppe, das nicht noch eine oder zwei weitere Sportarten ausübt», zeigt er auf. Man verlöre regelmässig Jugendliche an Fussball- oder Mountainbikevereine.

Letztlich entscheide etwas Simples über die Grösse des Interesses am Skisport: Schnee in den Niederungen. «Es ist enorm wichtig, dass die kleinen Lifte laufen und Kinder vor der Haustür Ski fahren können», führt Gisler aus. «Wenn die Winter schlecht sind, können wir sicher sein, dass es weniger Anfragen in den Vereinen und folglich bei uns geben wird.»

Hinter Heinz Gisler erlaubt eines der vielen Fenster des Physiotherapiezentrums den Blick in Richtung Brunnen. Rundherum sind Berge, aber noch nirgends ist Schnee zu sehen. Wie der nächste Winter wird? Da könnte man Gisler genauso gut nach den Lottozahlen fragen.