Eklat im Tennis: Surseerinnen weigern sich in Chiasso anzutreten Die vierte NLA-Interclub-Runde hätte Sursee gegen Titelverteidiger Chiasso, bei dem Belinda Bencic mitspielt, gestern ab 12 Uhr bestreiten sollen. Doch es kam anders.

Leonie Küng

Bild: EPA/Keystone

Die Surentalerinnen reisten ins Tessin, im Aufgebot war auch wieder Sursees Nummer 1, Leonie Küng, die in Palermo die Qualifikation zum WTA-Turnier bestritt, in der ersten Runde scheiterte und am Sonntagmorgen zur Surseer Equipe stiess. Sie musste in Italien ihren Aufenthalt ausserhalb des Tennisplatzes in Quarantäne verbringen, bei ihr wurde auch ein Blut- und Coronatest gemacht, die negativ ausfielen. Eine Spielerin wurde in Palermo positiv auf Corona getestet.

In Chiasso wurde dann Leonie Küng von der Anlage verwiesen, niemand wollte gegen sie antreten. Mehr noch, die Surseerinnen wurden in der Garderobe eingeschlossen, weil man glaubte, Leonie befinde sich in diesem Raum. «Wir wurden ganz schlecht behandelt», sagte Angelika Küng, Leonies Mutter. Sursee hätte spielen können, aber ohne Leonie Küng. «Unsere Spielerinnen haben dann entschieden, dass dies für sie nicht in Frage kommt», so Sursees Trainer Michael Birner. Dann tauchte kurz vor 14 Uhr ein Matchblatt auf, auf dem Belinda Bencic fehlte, aber Conny Perrin gegen Leonie Küng spielen würde. Sursee lehnte ab. «Nach diesem Stress hätte dies keinen Spass gemacht», sagte Birner. Die Begegnung wird mit einem 6:0-Sieg für Chiasso gewertet.

Am Samstag bestritt Sursee gegen Weihermatt eine Heimpartie, die wiederum von vielen Zuschauern besucht wurde und bei dem es attraktive Ballwechsel zu beklatschen gab. Allerdings war diese Runde nicht von Erfolg gekrönt. Alle Einzel gingen verloren. Auch in den beiden Doppel blieb ein Punktezuwachs versagt. Kiara Cvetkovic, zusammen mit Lisa Küng im Einsatz, musste wegen Rückenbeschwerden nach dem ersten Satz aufgeben.

Morgen Dienstag steht die letzte Runde an, bei dem Sursee zuhause Zofingen (12 Uhr) empfängt.

Interclub-Meisterschaft

NLA. Männer. 3.Runde. Samstag: Sonnenberg u. Genève Eaux-Vives 4:5. Froburg Trimbach s. Grasshopper Club Zürich 5:4. – Adam Moundir (MAR) s. Jeffrey von der Schulenburg 7:5, 6:1. Mischa Lanz s. Raphael Lustenberger 6:4, 6:3. Moundir/Lanz u. Baltensperger/Jeffrey von der Schulenburg 1:6, 1:6. – Seeblick s. Neuchâtel 7:2. 4. Runde: Grasshopper ZH s. Seeblick 5:4.

Rangliste: 1. Seeblick ZH 18 Punkte. 2. Grasshopper ZH 18. 3. Neuchâtel 12. 4. Sonnenberg 12. 5. Froburg Trimbach 11. 6. Genève Eaux-Vives 10.

Frauen. 3. Runde. Samstag: Sursee u. Weihermatt 0:6. – Linda Fruhvirtova (CZE) u. Anna Bondar (HUN) 4:6, 4:6. Kristina Milenkovic u. Jenny Dürst 0:6, 1:6. Kiara Cvetkovic u. Bojana Klincov 2:6, 4:6. Lisa Küng u. Aline Thommen 4:6, 4:6. Cvetkovic/Küng u. Dürst/Chiara Grimm 1:6 w.o. Fruhvirtova/Milenkovic u. Bondar/Thommen 5:7, 2:6. – Grasshopper Club Zürich s. Chiasso 5:1. – Zofingen s. Hörnli Kreuzlingen 4:2. 4. Runde: Chiasso s. Sursee 6:0. Weihermatt s. Zofingen 4:2.

Rangliste: 1. Grasshopper ZH 17. 2. Weihermatt 17. 3. Chiasso 15. 4. Hörnli Kreuzlingen 9. 5. Zofingen 7. 6. Sursee 1.