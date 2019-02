Schneeschlacht an den Langlauf-Schweizer-Meisterschaften in Engelberg Lydia Hiernickel und Livio Bieler heissen die Schweizer Meister in der Verfolgung. Die beiden Angehörigen des Grenzwachtkorps finden den besten Weg durch das dichte Schneetreiben. Roland Bösch

Eine Verfolgergruppe der Männer im dichten Schneetreiben. Bild: Philipp Schmidli (Engelberg, 3. Februar 2019)

«Am besten statten wir die Athleten mit einem Sender aus, so finden wir sie im dichten Schneetreiben wieder.» Solche und ähnliche Sprüche prägten am Sonntagmorgen die Bergfahrt der Trainer mit der Standseilbahn von Engelberg auf die Gerschnialp. Das Verfolgungsrennen in der klassischen Technik stand auf dem Programm der von Nordic Engelberg organisierten Schweizer Meisterschaften. Nach einem sonnigen Traumtag am Samstag waren die Verantwortlichen nun mit Dauerschneefall konfrontiert. OK-Präsident Roger Bütler und sein Team meisterten auch diese Aufgabe bravourös und verkürzten die Rundenlänge von 5 auf 2,5 Kilometer.

Helfer mit Laubbläsern, Schaufeln und Besen waren fortlaufend daran, die Strecke bestmöglich auf Vordermann zu halten. Augenfällig war dabei die grosse Anzahl von jungen Helferinnen und Helfern. Das U16-Team des Zentralschweizer Schneesportverbandes wurde zudem als Spurer eingesetzt.

Materialwahl war entscheidend

Im Verlaufe des Rennens stellten die Athleten selber fest, dass die Idee mit den Suchsendern gar nicht so abwegig war. «Die Sicht war phasenweise durch den Schneefall gleich null. Nach einer Abfahrt stand ich dann plötzlich knietief im Neuschnee, da ich für einen Moment die Spur verfehlt hatte», erzählt der Giswiler C-Kader-Athlet Janik Riebli. Nebst der Wahl der Spur stellte sich insbesondere im Rennen der Junioren und Männer die Materialwahl als entscheidend heraus. Sogenannte Mikroskis, die nicht gewachst werden, stellten sich als klarer Nachteil heraus. Dies dürfte mit ein Grund gewesen sein, warum der 35-jährige Weltcup-Athlet Toni Livers seinen Vorsprung von 22 Sekunden aus dem Einzelrennen in der Verfolgung nicht verteidigen konnte und den vierten Schlussrang belegte. Der aus Trin stammende Livio Bieler machte mit dem zweiten Rang am Samstag bereits auf sich aufmerksam und verteidigte am Sonntag seinen Verfolgungstitel aus dem Vorjahr souverän. «Ich habe Neuschneerennen eigentlich nicht besonders gerne. Mein Material hat top gepasst und so konnte ich die 15 Kilometer von A bis Z voll durchziehen, gab der Grenzwächter Bieler zu Protokoll.

Ähnlich präsentierte sich der Rennverlauf bei den Frauen. Mit Lydia Hiernickel ging ebenfalls die Silbermedaillen-Gewinnerin des Vortages als Schweizer Meisterin vom Platz. Wie Bieler gehört die Glarnerin dem Team des Grenzwachtkorps an. «Im Gegensatz zu Livio liebe ich Neuschneerennen», erklärt die B-Kaderathletin und fügt hinzu: «Auch mein Material war sehr schnell.» Die Einzellauf-Schweizer-Meisterin Nadine Fähndrich musste nur Lydia Hiernickel vorbeiziehen lassen und meinte: «Das Rennen war sehr streng. Meinen Beinen fehlte nach den strengen Trainingstagen in Engelberg die Spritzigkeit.»