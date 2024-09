Eishockey Trainer und Sportchef in einem: Der HC Luzern und Raphael Zahner, das passt Der HC Luzern spielt erstmals seit 23 Jahren wieder 1.-Liga-Playoffs. Trainer Raphael Zahner verlängert den Vertrag.

HC-Luzern-Trainer Raphael Zahner beim letzten Qualifikationsspiel. Bild: Pius Amrein (Luzern, 5. Februar 2022)

Er wollte nichts unversucht lassen. Raphael Zahner liess im letzten Spiel der abgekürzten Qualifikation Yannick Krähenbühl und Laris Joy Marbot auflaufen. Beide sind im Besitz einer Doppellizenz. Dem Duo ist es auch noch erlaubt, für den EHC Basel aufzulaufen, der eine Liga höher spielt und Ambitionen auf die zweithöchste Swiss League hegt. Teil eins des Plans ging auf, Luzern siegte im heimischen Eiszentrum gegen Burgdorf mit 3:1. Doch der Sprung auf den angestrebten vierten Rang gelang nicht mehr, weil sich die direkten Konkurrenten Wil SG (4.) und Frauenfeld (3.) keine Blösse gaben.

Und so starten die Luzerner in den Playoff-Viertelfinals ab Donnerstag mit dem Heimnachteil gegen den EC Wil. Den 40-jährigen Rapperswiler Raphael Zahner fuchst das schon ein wenig. Denn nach fulminantem Saisonstart, bei dem alle vermeintlichen Favoriten auf dem falschen Fuss erwischt wurden, fiel der HCL in ein Loch:

«Wir schafften eine Serie aus sechs Siegen, ehe wir vor dem Saisonunterbruch von Burgdorf gestoppt wurden.»

Mit dem abschliessenden Sieg gegen Rheintal war aber bereits gewiss, dass Luzern vor Wiederaufnahme der Saison die Playoffs bereits auf sicher haben. Letztmals schaffte das der Vorgängerverein SC Luzern vor 23 Jahren – eine historische Marke.

Verkehrsunfall beendet die Spielerkarriere

Wer ist dieser Trainer, der den HC Luzern innert Kürze vorwärts brachte? Raphael Zahners Trainerkarriere fusst auf einem tragischen Unglück. 2001 musste er nach einem Verkehrsunfall als Schwerverletzter seine Spielerkarriere abrupt und frühzeitig beenden. Der ambitionierte Junior, der in der damaligen Saison auch für den EHC Seewen zum Einsatz kam, war drauf und dran, den Schritt in die erste Mannschaft zu schaffen, mit der er schon länger Trainings absolvierte. Auf einen Schlag war eine mögliche Profikarriere als Spieler vorbei. Zu gravierend waren die Verletzungen. Doch schnell wurde ihm klar: «Ich wollte unbedingt beim Eishockey bleiben.» Er absolvierte die Trainerausbildung und verbrachte die nächsten 17 Jahre im Nachwuchsbereich der heutigen Rapperswil-Jona Lakers, unterbrochen von einem Engagement in Langnau (U15, 2006 bis 2009).

Als 2017 beim Erstligisten Uzwil der Trainer entlassen wurde, erhielt er erstmals die Gelegenheit, eine erste Mannschaft zu übernehmen. Seine erste Entlassung liess ebenfalls nicht lange auf sich warten: Gut ein Jahr danach bei den Pikes Oberthurgau musste er die Kabine räumen. Und das nach einem Sieg – das kommt nicht alle Tage vor. «Die Pikes waren halt ein schwieriges Pflaster», erinnert sich Zahner mit einem Schmunzeln an diese Episode. Einen Monat später verpflichteten ihn die Red Lions Reinach. Der St. Galler konnte die Aargauer bis zu seinem Wechsel 2021 nach Luzern in der 1. Liga etablieren.

Raphael Zahner arbeitet im Vollzeitpensum für eine Surseer Firma im Aussendienst. Er ist dreifacher Vater einer so genannten «Patchwork Family», die drei jungen Volljährigen spielen allesamt Eishockey. Alles zusammen ist ihm nicht zu viel. Er lässt sich vernehmen:

«Ich kann Arbeit, Familie und Eishockey gut verknüpfen, ich kenne nichts anderes.»

Übereinkunft dauert nun bis im Frühjahr 2025

Dass die Zusammenarbeit zwischen Raphael Zahner und dem HC Luzern sehr im gegenseitigen Einvernehmen verläuft, beweist die Vertragsverlängerung, die der Verein heute Mittwoch bekannt geben wird. Zahner wurde bis Ende der Saison 2024/25 weiterverpflichtet. Zudem ist die Planung der kommenden Spielzeit mit interessanten Zugängen praktisch abgeschlossen. Da Zahner gleichzeitig auch noch als Sportchef amtet, gehören auch diese Transfers zu seinem Verantwortungsbereich. «Das Ziel ist, uns in den Top Sechs zu behaupten», sagt Zahner. Mögliche Ambitionen, die MySports League anzuvisieren, müssten behutsam angegangen werden:

«Wir verfolgen eine Strategie der gesunden Schritte.»

Ein nächster wäre, den EC Wil aus den Playoffs zu werfen. Laut Zahner dürfte es ein ausgeglichenes Duell werden. Mit leichten Vorteilen Luzern. Trotz Heimnachteil.