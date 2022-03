Fussball Er hält nichts von Ausreden: Der FC Rothenburg muss den Ligaerhalt schaffen Trainer Marc Odermatt strebt mit Zweitligist Rothenburg den Ligaerhalt an. Inspiration findet er in der Bundesliga.

Marc Odermatt blickt auf den Fussballplatz Chärnsmatt. Bild: Jakob Ineichen (Rothenburg, 17. März 2022)

Die Entschlossenheit dringt durch, mit kräftiger Stimme sagt Marc Odermatt: «Wir tun alles, um den Ligaerhalt zu sichern.» Der 47-jährige Trainer hat den FC Rothenburg vorige Saison in die 2. Liga geführt, jetzt geht es im Frühling für den Tabellenelften darum, den Platz in dieser Spielklasse zu verteidigen. Und falls das Ziel verfehlt wird? «Mit dem Szenario Abstieg beschäftigen wir uns nicht», sagt er.

Odermatt, der in Altdorf aufwuchs und selber in der 2. Liga spielte, stellt seine Mannschaft auf eine happige Herausforderung ein. Und er macht ihr auch wiederholt klar, was benötigt wird, um das Ziel zu erreichen: Wille, Leidenschaft, Disziplin. Er betont:

«Rothenburg gehört für mich grundsätzlich schon in die 2. Liga, in unserem Kader steckt viel Substanz, aber wenn wir das Gefühl haben, dass ein geringer Aufwand reicht, um auf diesem Niveau locker mitzuspielen, erhalten wir ziemlich schnell die Quittung.»

Und: «Wir sind nicht das einzige Team, das sich gegen den Abstieg wehren muss. Das bedeutet, dass wir noch aufmerksamer, noch fleissiger sein müssen als die Konkurrenz.»

Beeindruckt von Streich, Seoane und Schnarwiler

Als Produktionsleiter in einem Betonwerk ist Marc Odermatt beruflich zwar stark absorbiert. Aber der Inhaber der Uefa-B-Lizenz setzt sich daneben intensiv mit der Rolle des Trainers auseinander. Beim SC Buochs begann er einst als Assistent von Sven Leder, stieg danach bei Ebikon ein, betreute während dreier Saisons den FC Hergiswil in der 2. Liga interregional und wechselte im Sommer 2020 zu Drittligist Rothenburg. Der Fussball ist ein aufwendiges Hobby, pro Woche sind drei Übungseinheiten angesetzt. «Auf dieser Stufe muss jeder Trainer bereit sein, viel Zeit zu investieren», sagt Odermatt.

«Wer anfängt, Stunden zu zählen, ist am falschen Ort.»

Leidenschaft, Feuer, Biss – all das gehört für Odermatt zum Fussball. Darum überrascht es nicht, dass er rasch auf Christian Streich zu sprechen kommt. Der Cheftrainer des SC Freiburg inspiriert ihn, weil er seit Jahren mit grösster Hingabe bei der Sache ist und mit dem Klub vorzüglich in der Bundesliga unterwegs ist. Odermatt nennt Streich «eine Ausnahmeerscheinung».

Daneben beeindruckt ihn auch ein Rothenburger, der es in die Bundesliga gebracht hat: Gerardo Seoane, der nach drei Meistertiteln mit YB inzwischen ebenfalls erfolgreich in Leverkusen arbeitet. Bei Bayer hat er, wie bei YB schon, Patrick Schnarwiler an seiner Seite – Odermatt spielte mit Seoanes Assistenztrainer einst während einer halben Saison bei Hergiswil. «Wenn ich sehe, was die beiden leisten, wenn ich sehe, wie sie auch im Erfolg geerdet bleiben, dann kann ich nur den Hut ziehen», sagt der Rothenburger Coach, «von ihnen kann ich als Trainer eine Menge lernen.»

Der Auftakt ins Jahr erfolgt in Willisau

Für die Rothenburger geht es nun am Sonntag zum FC Willisau, der mit einem Sieg überholt werden kann. Allerdings muss Trainer Marc Odermatt in der Rückrunde auf zwei der drei Di-Berardino-Brüder verzichten. Pietro und Davide setzen auf die Ausbildung und kehren erst im Sommer zurück. Bleibt als Einziger noch Matteo Di Berardino. «Natürlich ist es ein Verlust, wenn zwei bisherige Stammspieler nicht mehr verfügbar sind», sagt Odermatt.

«Aber wir sehen davon ab, nun irgendwelche Transfers zu machen, die möglicherweise mit Kosten verbunden sind.»

Überhaupt: Der Urner hält nichts von Ausreden. «Nach einer Niederlage kann man leicht auf Abwesende verweisen oder sonstige Gründe suchen», sagt Marc Odermatt, «das gefällt mir nicht. Wenn nun ein Duo fehlt, eröffnen sich Perspektiven für andere Spieler. Wir haben eine schwierige Aufgabe vor uns, aber wenn wir sie mit der richtigen Einstellung packen, finden wir auch die richtige Lösung.»