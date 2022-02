Eishockey Erster Dämpfer für den EHC Sursee: Die Halbfinalserie beginnt mit einem 1:6 Der Eishockey-Zweitligist ist mit einer Niederlage in den Playoff-Halbfinal gestartet.

Thomas Nietlispach, Vorstandsmitglied EHC Sursee. Bild: Michael Wyss

«Die 1:6-Niederlage schmerzt. Auch weil wir vor Heimkulisse keinen Sieg feiern konnten», sagt Sursees Vorstandsmitglied und Sportmanager Thomas Nietlispach. Verständlich, denn mit 240 Fans verzeichnete Sursee gegen Kreuzlingen-Konstanz Saisonrekord. «In Sursee interessiert man sich für den Eishockeysport, wir werden in der Region wahrgenommen», weiss der 32-jährige Nietlispach.

«Nicht zuletzt dank den jüngsten erfolgreichen Resultaten und dem Einzug in den Playoff-Halbfinal, dem grössten Erfolg in der Vereinsgeschichte.»

Dass sich der EHC Sursee zu einem Spitzenteam in der 2. Liga mauserte, ist für Nietlispach nicht überraschend. «Die Mannschaft hat in der jüngsten Vergangenheit praktisch keine personellen Veränderungen erfahren. Sie ist zu einer Einheit gewachsen und gereift», sagt er. «Auch die Nachwuchsspieler, die integriert wurden, kommen regelmässig zum Einsatz und übernehmen Verantwortung.» Der Mix aus routinierten und jungen Akteuren stimmt. «Es macht Freude, die Mannschaft spielen zu sehen. Der Teamgeist ist positiv. Und mit dem 63-jährigen Josef Kovacik haben wir einen erfahrenen Headcoach, der das Eishockey lebt und die nötige Leidenschaft mitbringt.»

«Der Mist ist noch nicht geführt»

Dass Sursee gegen Kreuzlingen-Konstanz in der Halbfinalserie (Best of 5) in Rücklage ist, löst keine Panikmache aus. «Wir zeigten kein perfektes Spiel. Einige Sachen funktionierten nicht. Die Thurgauer waren sehr effizient», meint Kovacik.

«Wir müssen uns klar steigern, dann können wir in die Serie zurückkommen.»

Und Nietlispach ergänzt: «Wir stehen so oder so über den Erwartungen. Was jetzt kommt, ist Zugabe. Doch das Team will mehr, das spürt man. Noch kann das Team die Serie ausgleichen. Der Mist ist noch nicht geführt.»

Das zweite Spiel findet heute Dienstag (20 Uhr) in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen statt, am Donnerstag (20 Uhr) kommt es zum dritten Duell in Sursee. Übrigens: Das Team bleibt nächste Saison zusammen, unabhängig davon, in welcher Liga der EHC Sursee spielen wird. «Ob wir im September in der 2. Liga oder in der 1. Liga sind, ist für die Spieler nicht von Bedeutung», glaubt Thomas Nietlispach. «Sie fühlen sich wohl im Verein, das ist das Wichtigste für sie. Die Vereinstreue macht uns stolz und zeigt uns, dass wir sehr gute Arbeit verrichten.»