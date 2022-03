Handball Erster Knockout für die Schwyzer Spielgemeinschaft: Vorher war sie 14 Spiele lang ungeschlagen Die SG Muotathal/Mythen-Shooters verliert den 1.-Liga-Spitzenkampf gegen Yverdon mit 30:35 und bezieht damit die erste Niederlage.

Florentina Weber von den Muotathal/Mythen-Shooters (rechts) spielt den Ball am gegnerischen Kreis. Nadia Schärli (Goldau, 12. März 2022)

1,87 Meter gross, kräftig und wenn sie den Ball in den Händen hat, kaum mehr zu stoppen – Yverdons Kreisläuferin Cécile Bouchard ist in der Tat eine stattliche Erscheinung. Im Spitzenkampf der 1.-Liga-Finalrunde am Samstag bei der SG Muotathal/Mythen-Shooters war die 29-jährige Französin die Frau des Spiels, trug 14 Treffer zum 35:30-Sieg ihres Teams bei. «Eine Kreisläuferin mit dieser Statur ist eine Seltenheit, auch in den oberen Ligen. Wir haben gegen sie unglücklich verteidigt», befand Muotathals Trainer Philipp Christen, der in seiner Aktivkarriere für Muotathal ebenfalls am Kreis gespielt hatte.

Bouchard, die neben dem Handball auch in den Boxring steigt, versetzte den Schwyzerinnen also den Knockout, fügte ihnen in der Meisterschaft sogar die erste Niederlage zu. Dabei hatte das Spiel für die Einheimischen in der Sporthalle des Goldauer Berufsbildungszentrums gut begonnen, nach zehn Minuten führten sie mit 7:5. Dann aber setzte sich die Klasse der Gäste durch. Zur Pause hatten sie das Skore bei einer 19:16-Führung bereits gedreht, nach dem Seitenwechsel liessen sie nichts mehr anbrennen.

«Wir liessen den Kopf nicht hängen, am Ende haben aber die Besseren gewonnen»,

resümierte Christen, der sich in erster Linie an der ungenügenden Abwehrarbeit störte.

Aufstieg ist kein Thema

Die SG Muotathal/Mythen-Shooters hat damit den ersten Rückschlag hinnehmen müssen, davor hatte sie in 14 Partien nur einen Punkt abgegeben, beim 22:22-Remis gegen Willisau. Im Cup sorgte Christens Team ebenfalls für Furore, eliminierte mit Arbon eine Auswahl aus der SPL 2 (27:20) und hielt eine Runde später auch gegen das SPL1-Team aus Kreuzlingen (25:27) gut mit. «Hinten packen wir zu, helfen uns gegenseitig aus. Nach vorne geben wir während des gesamten Spiels Vollgas, profitieren von der Cleverness von Yael Gwerder und Daria Betschart», berichtet Christen.

Den ersten Platz in der 1.-Liga-Finalrunde müssen die Schwyzerinnen nun an Yverdon abtreten. Fünf Partien sind zwar noch ausstehend, trotzdem schwenken sie im Aufstiegsrennen schon jetzt die weisse Flagge. Während die Westschweizerinnen sich klar für die Promotion in die SPL 2 ausgesprochen haben, ist dies bei der SG kein Thema, wie Christen festhält. Der Grund:

«Wir haben im Sommer voraussichtlich einige Abgänge zu verzeichnen, nächste Saison werden wir wohl mit einer jüngeren Truppe am Start stehen und in erster Linie um den Ligaerhalt kämpfen.»

So dürften die Leistungsträgerinnen Yael Gwerder (Rückraum links), Daria Betschart (Flügel rechts, Gegenstossspezialistin) und Marion Betschart (Goalie), die beim LK Zug und beim LC Brühl in höheren Ligen gespielt haben, ihre Karrieren demnächst beenden. «Das ist schade», bedauert Christen, der seine Überredungskünste strapazieren wird, um den einen oder anderen Routinier vielleicht doch zum Weitermachen bewegen zu können.

Die nachrückenden Nachwuchstalente aus den Vereinen Muotathal, Goldau und Brunnen wie etwa die 16-jährigen Eliane Heinzer und Ivana Suter hätten dann etwas mehr Zeit, um sich an das Niveau in der 1. Liga zu gewöhnen, erklärt Christen. Auch so werde man nächste Saison aber ein schlagkräftiges Kader zusammenstellen, versichert der 28-jährige Muotathaler, der seine Aktivkarriere wegen eines Kreuzbandrisses vor vier Jahren beendet hat.