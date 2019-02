Fähndrich legt Zwischenstopp ein Am Wochenende absolviert die Langlaufelite auf der Gerschnialp den ersten Teil der Schweizer Meisterschaften. Für Nadine Fähndrich ist es die Hauptprobe für die WM in Seefeld. Roland Bösch

Nadine Fähndrich freut sich auf die SM in Engelberg. (Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Davos, 16. Dezember 2018))

Für Nadine Fähndrich ist das Ein- und Auspacken der Reisekoffer ein Graus. Am letzten Sonntagabend fiel der 23-Jährigen aus Eigenthal diese Arbeit für einmal leichter, folgte doch am Montag die Anreise ins Trainingslager nach Engelberg. Fähndrich und weitere Swiss-Ski-Kaderathleten wie Natalie von Siebenthal und Roman Schaad absolvieren im Klosterdorf in dieser Woche ­einen intensiven Trainingsblock im Hinblick auf die WM im österreichischen Seefeld (20. Februar bis 3. März). Der erste Teil der SM (Kurzdistanz und Verfolgung) sind eine ideale Möglichkeit nach dem Trainingsalltag Wettkampfluft zu schnuppern.

Nadine Fähndrich fühlt sich in Engelberg sichtlich wohl. Denn sie hat nach ihrer Ausbildung an der Frei’s Schule in Luzern ab dem Sommer 2014 drei Jahre in Engelberg gelebt und trainiert. «Ich habe wichtige Aufbaujahre hier in Engelberg verbracht», gibt das Mitglied der Nationalmannschaft zu Protokoll. Bereits inspiziert hat Fähndrich die Loipe auf der Gerschnialp, die für die SM beim internationalen Skiverband (FIS) homologiert werden musste. Die Horwerin zeigt sich begeistert: «Die Verantwortlichen haben vor einer tollen Bergkulisse eine Weltcup-würdige Linienführung gefunden.» Attraktiv sei die 5 km lange Runde auch für das Publikum.

Rang 4 in Dresden gibt ihr Selbstvertrauen

Seit ihrem Weltcup-Début im Dezember 2015 hat Fähndrich einige Rennstrecken auf der ganzen Welt kennen gelernt und somit auch viele Erfahrungen gesammelt. Die einstige Schweizer U16-Meisterin ist in dieser Saison endgültig im Weltcup und somit an der Weltspitze angekommen. «Ich habe sehr viele Anläufe gebraucht, bis es so weit war», sagt Nadine Fähndrich, die zurzeit im Fernstudium die Berufsmatura nachholt. Und sie fügt an: «Ich habe im Sprint weiter Fortschritte gemacht und fühle mich nun auch mental stabiler.»

Noch vor einem Jahr hat sich Fähndrich zu stark auf das Scheitern fokussiert. Zu was das Zen­tralschweizer Aushängeschild fähig ist, hat Fähndrich Mitte Januar mit Rang vier beim City-Sprint in Dresden bewiesen. «Solche Ergebnisse geben mir Sicherheit. Und ich kann, auch dank dieser Erfolge, mittlerweile gelassener umgehen mit Niederlagen», gibt sich Fähndrich zu verstehen. Selbstkritisch, ehrgeizig und fordernd gegenüber sich selber ist die Langläuferin aber trotz allem geblieben.

Nadine Fähndrich hat diese Saison voll und ganz auf die WM ausgerichtet. Nach der WM 2017 in Lahti und der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Pyoeng­chang 2018 ist es der dritte Grossanlass bei der Elite für die Horwerin. Auch wenn noch zwei Weltcup-Wochenende bevorstehen, schweifen die Gedanken von Fähndrich immer mehr nach Seefeld. «Ich will bis zur WM in Topform sein. Wenn ich das schaffe, ist vieles möglich.»

Bei den Frauen ist mit Nathalie von Siebenthal ein zweites Nationalmannschaftsmitglied auf der Gerschnialp am Start. Als Lokalmatadorin greift die Engelberger C-Kader-Athletin Lea Fischer ins Wettkampfgeschehen ein.

Schweizer Langlaufmeisterschaften, Teil 1, auf der Gerschnialp in Engelberg. Samstag: ab 10.00 Kurzdistanz (freie Technik). – Sonntag: ab 10.00 Verfolgung (klassische Technik). – Rangverkündigung: jeweils 13.00 im Zielgelände.

Kategorien (Samstag/Sonntag): Frauen, Frauen U18/U20 (alle 5 km); Männer (15 km), Männer U18/U20 (10 km).