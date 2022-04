Fussball Der FC Sarnen bringt den FC Altdorf in arge Bedrängnis 2. Liga regional: Nach zwei Niederlagen landet Sarnen gegen das abstiegsgefährdete Altdorf mit 2:0 den ersten Sieg.

Dominic Herger, der Trainer des FC Altdorf, hadert mit seiner Offensive. Bild: Ronny Arnold

Sieht so Resignation aus? Kein «Mucks» ist nach dem Abpfiff des sogenannten Sechspunktespieles von Seiten der Altdorfer zu hören. Die Spieler liegen nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Sarnen auch mental sprichwörtlich auf dem Boden des Seefeld-Rasens herum. Altdorf-Trainer Dominic Herger sagt: «Nein, es ist nicht Resignation. Aber die Enttäuschung ist nach diesem verlorenen Strichkampf bei allen Beteiligten ganz einfach zu gross. Umso mehr, als wir uns diese Niederlage selber eingebrockt haben. Solche Gastgeschenke mag es eben nicht leiden, wenn man selber auf Punkte angewiesen ist», hadert der Urner Übungsleiter.

Was war passiert? Nach einer zwanzigminütigen, auf bedenklichem Niveau gespielten Startphase, in der keine einzige Zeile auf dem Notizblock landete, fand der FC Sarnen in diesem für beide Teams eminent wichtigen Match zuerst «in die Spur» zurück. Und ging in der 31. Minute in Führung: Aurel Bode flankte zur Mitte, der völlig frei stehende Daniel Rohrer köpfelte zum 1:0 ein. Und nur fünf Minuten später unterlief Altdorf-Goalie Giuliano Prandi ein folgenschwerer Schnitzer. Er liess beim Herauslaufen den Ball aus den Händen gleiten. Wiederum Daniel Rohrer brauchte den herrenlos herumliegenden Ball nur noch ins verwaiste Tor zu schieben: 2:0. Die Konsternation bei den Altdorfern war nicht zu übersehen.

Sarnen vergibt viele Kontermöglichkeiten

Mit dem 2:0-Vorsprung im Rücken konnte Sarnen die zweite Halbzeit etwas ruhiger angehen. Und da die Urner nicht die spielerische Klasse besassen, um das Team von Elvin Bektesevic ernsthaft zu fordern, hatte die gut harmonierende Sarner Hintermannschaft fast keine heiklen Situationen zu meistern. Nachdem Doppeltorschütze Rohrer bei einem der vielen Konterangriffe am Altdorf-Goalie scheiterte (83.), durfte auch Sarnen-Torhüter Nino Fanger sein Können zeigen. In der 86. Minute holte er mit einer Glanzparade einen Freistossball von Dario Zgraggen aus dem Lattenkreuz. Zu mehr Torchancen kamen die verunsicherten Altdorfer nicht. Trainer Dominic Herger kleinlaut:

«Meine Spieler fanden keine spielerischen Lösungen, um gegen den gut stehenden Sarner Abwehrverbund zu Torchancen zu kommen.»

Nach dieser Niederlage ist die Lage für die Altdorfer noch ernster geworden. Der zweitletzte Tabellenrang lässt grüssen.

Klar, dass man im Lager der Sarner ob diesem Sieg glücklich ist. «Wir haben unser Minimalziel erreicht», schwärmt ­Doppeltorschütze Daniel Rohrer (27). «Sicher hat uns die frühe Führung in die Karten gespielt. Nach diesem Vorsprung sind wir drangeblieben und standen ­defensiv stabil. Meiner Meinung nach haben wir diese drei ­Punkte hoch verdient», meinte der als Elektroinstallateur arbeitende Rohrer weiter. Einen ­Makel hat das gross gewachsene Sarner Eigengewächs ­gleichwohl ausgemacht. «Schade, dass wir, mich mit einbezogen, die vielen Kontermöglichkeiten nicht fertiggespielt haben und so weitere Tore verpassten.»

Nach harzigem Start nun die grosse Erleichterung

Auch der neue Trainer Elvin Bektesevic wirkte erleichtert ob diesem Erfolg. Denn sein Einstieg verlief nicht so, wie er es sich angedacht hatte. Denn punktemässig stieg der FC Sarnen mit einem veritablen Fehlstart in die Rückrunde. Zuerst eine unverdiente 0:1-Niederlage gegen Aufstiegskandidat Emmen. Dann tauchte man zu Hause mit 1:5 gegen Obergeissenstein. «Da spielte alles gegen uns», blickte der neue Trainer auf diesen verunglückten Match zurück.

«Es ist nun umso erfreulicher, dass mein Team in diesem wichtigen Match die Kurve geschafft hat»,

sagt er erleichtert. Und schickt noch ein spezielles Lob an seine Defensivabteilung: «Zum zu null in einem solch eminent wichtigen Spiel kann ich nur gratulieren.» Dank diesem Sieg konnte sich der FC Sarnen nach hinten etwas Luft verschaffen.