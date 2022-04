Fussball Sieg gegen Küssnacht: Die Frauen des FC Luzern beenden Punkteflaute Nach dem 0:1 im NLB-Derby gegen den FC Luzern rutschen die Küssnachterinnen wieder auf den letzten Platz.

Luzerns Verteidigerin Jana Schneider (links) klärt gegen die anstürmende Küssnachterin Joëlle Meister. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. April 2022)

Vor fast genau sechs Monaten trafen sich die beiden einzigen Innerschweizer NLB-Frauenteams FC Küssnacht und FC Luzern zu ihrem Vorrundenspiel. 1:1-Unentschieden ging dieser packende Fight damals aus. Der FC Luzern überwinterte nach der Vorrunde mit elf Punkten auf dem 6. Rang. Die jungen Aufsteigerinnen von Küssnacht lagen mit nur vier Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. FCK-Trainer Remo Zwyssig sagte damals: «Wir mussten viel Lehrgeld bezahlen.» Marcel Schumacher, der für dieses Spiel die FCL-Frauen betreute:

«Ein gerechtes Unentschieden.»

Vor dem erneuten Aufeinandertreffen ist die Tabellensituation nun eine total andere. Der FCL gewann zwar noch das erste Rückrundenspiel gegen Oerlikon-Polizei mit 2:1. Doch dann erfolgte ein veritabler Absturz. Die Stadtluzernerinnen holten in den letzten sechs Partien keinen einzigen Punkt mehr und sackten an den Schluss der Tabelle ab. Die Torbilanz von 5:26 spricht Bände. Weshalb dieser Absturz? Shkembim Gashi, der die Luzernerinnen coachte:

«Schwierig zu erklären. Aber wenn man einmal in einer Negativspirale steckt, ist es schwer herauszukommen. Das Selbstvertrauen der Spielerinnen war total im Keller.»

FCL verwertet die sich erste bietende Chance

Küssnacht hingegen stellte sich «auf die Hinterbeine» und eroberte in der gleichen Zeitspanne tolle zwölf Punkte und überholte das Team um den krankheitshalber abwesenden Trainer Mario Agostino, der die FCL-Frauen auf die neuen Saison hin übernahm. Remo Zwyssig, wie ist diese Steigerung zu erklären? «Kleine Details machten den Unterschied aus. Denn wir spielten in der Vorrunde nicht schlechter als bei unserer Aufholjagd. Was zu Saisonbeginn gegen uns war, kippte eben zu unseren Gunsten.»

Wegen dieser brisanten Ausgangslage im Abstiegsbereich steckte in diesem Rückrunden-Derby denn auch viel Salz und Pfeffer. Die Küssnachterinnen dominierten die erste Halbzeit klar und überzeugten mit ihrem schön anzusehenden, gepflegten Kombinationsspiel. Und kamen auch zu zwei guten Torchancen: In der 14. Minute holte FCL-Torhüterin Laura Schneider mit letztem Einsatz den Ball aus der Torecke, fünf Minuten später krallte sie einen gut getretenen Freistossball von Joëlle Meister. Und die Luzernerinnen? Sie konnten sich keine einzige Torchance herausarbeiten. Die im zweiten Teil dieses spielerisch guten, aber chancenarmen Derbys nun etwas frecher spielenden Luzernerinnen gingen in der 57. Minute mit ihrer ersten Torchance in Führung: Teutë Ameti köpfelte einen weit gezogenen Flankenball zum 1:0 ein. Es sollte der Siegtreffer sein, denn Küssnacht gelang trotz einem ungestümen, aber auch ungeordneten Sturmlauf kein Torerfolg. Trainer Remo Zwyssig meinte:

«Eine bittere Niederlage, wenn man bedenkt, dass Luzern mit nur zwei Torschüssen als Sieger vom Feld durfte.»

Noch sieben Spiele, um dem Abstieg zu entkommen

Die Freude bei Shkembim Gashi und seinem Team war hingegen gross. «Endlich», sagte er erleichtert, «dürfen wir wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Das tut wirklich gut.» Nach dieser Niederlage fielen die sichtlich enttäuschten Küssnachterinnen wieder auf den letzten Tabellenplatz zurück. Den gilt es nun in den anschliessenden sieben sogenannten Platzierungsspielen wieder loszuwerden.

So geht es für Küssnacht und Luzern weiter: Während die beiden bestklassierten Teams um den Aufstieg in die NLA spielen, bestreiten die anderen acht NLB-Teams eine Platzierungsrunde. Sie spielen in einer einfachen Runde gegeneinander. Der Spielplan wird ausgelost. Alle Punkte, Tore aus der Vor- und Rückrunde sowie der Platzierungsrunde werden dann zusammengezählt. Die zwei letztplatzierten Teams müssen dann in der 1. Liga absteigen.