Zentralschweizer Ski-Nachwuchs sichert sich 33 Finaltickets für den GP Migros Auf der Klewenstockpiste fuhren 420 Kids um die Teilnahme für den Final der GP Migros in Sörenberg. Ueli Metzger

Der Zuger Luis Schneider stellte am Klewenstock die Tagesbestzeit auf. (Bild: Jakob Christen)

Rund 420 Kinder waren am Sonntag beim 8. Ausscheidungsrennen des GP Migros auf Klewenalp im Einsatz. Je die drei schnellsten Mädchen und Knaben pro Jahrgang qualifizierten sich für den Saisonfinal in Sörenberg. Obwohl starke Konkurrenten aus der ganzen Schweiz am Start waren, blieben 33 der 54 Finalplätze in der Zentralschweiz.

Die rund hundert Helfer des Skiclub Beckenried-Klewenalp boten den Kindern bei besten Wetter- und Pistenbedingungen ein tolles Skifest. Auf der anspruchsvollen Klewenstockpiste fuhr bei den Knaben Luis Schneider aus Zug die schnellste Zeit. Bei den Mädchen war die Engelbergerin Alessia Bösch nicht zu schlagen. Die junge Beckenriederin Vanessa Zieri glänzte auf der kleinen Piste am Ergglen mit der Tagesbestzeit. Schnellster Knabe war Florian Fend aus Thalwil. Die Kinder der Nidwaldner Skiclub konnten ihren Heimvorteil nutzen und dominierten den Medaillenspiegel klar.

Nicht nur auf, sondern auch neben der Piste gab es viel Spannendes. Somit konnten auch die Mädchen und Knaben, die nicht so ambitioniert waren, auf ihre Rechnung kommen. Im Village der Rennsponsoren standen unterhaltsame Spiele bereit.

Noch stehen fünf weitere Qualifikationsrennen in der ganzen Schweiz auf dem Programm, bevor es dann Ende März im Sörenberg zum grossen Finale kommt.