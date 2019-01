Die Biathletin Flavia Barmettler läuft im Alpen-Cup auf Rang fünf Bei den Juniorinnen ist Flavia Barmettler in der Spitzengruppe angekommen. Dank besserer Schiessleistung am Sonntag schafft es Flavia Barmettler im Sprint in die Top 5. Roland Bösch

Flavia Barmettler schafft es in die Spitzengruppe. (Bild: pd)

In Ridnaun (ITA) stand am Wochenende das zweite Alpencup-Wochenende auf dem Programm. Das Kräftemessen der Athleten aus Deutschland, Österreich, Slowenien, der Schweiz und dem Südtirol wurde auf einer sehr nahrhaften Strecke durchgeführt. Trotzdem die Strecke mit zwei fast identischen Aufstiegen versehen ist, kann man sich auf keiner Abfahrt erholen. Eine Eigenheit der Rennen in Ridnaun stellte auch die Tatsache dar, dass alle Teilnehmenden die Skis mit einem Einheitswachs präpariert wurden. Gerade beim Schneefall am Sonntag wurden die eher langsamen Skis zu einer Herausforderung.

Ein nahrhaftes Programm, vor allem für die Innerschweizer Chiara Arnet, Lara Berwert, Noe In Albon und Annina Zberg, die ihren Alpencup Einstand feiern durften. Im über 100-köpfigen Teilnehmerfeld der jüngsten Jugendkategorie ging es darum, Erfahrungen zu sammeln. Beim samstäglichen Rennen über 10 km schafften es Chiara Arnet (Engelberg) als 37. und die Sarnerin Annina Zberg als 49. bereits in die erste Ranglistenhälfte.

Bei den Juniorinnen hingegen ist Flavia Barmettler in der Spitzengruppe angekommen. Beim Einzelstartrennen vom Samstag wurde die Athletin vom Skiclub Schwendi-Langis mit der viertbesten Laufzeit Zwölfte. Eine bessere Klassierung vergab die C-Kaderathletin im Schiessstand aufgrund von fünf Fehlern. Dank der besseren Schiessleistung schaffte es Flavia Barmettler am Sonntag im Sprint auf den guten fünften Schlussrang. Zufrieden die Heimreise antreten konnte auch ihre Klubkollegin Lorena Wallimann. Die 17-Jährige wurde unter anderem dank einer fehlerlosen Schiesseinlage im Sprint der Jugend 2 am Sonntag gute 21. (rb)