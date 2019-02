Die Ufhuser Crossläuferin Flavia Stutz dominiert ihr Heimspiel Schnee und Matsch prägen den Crosslauf der Läuferriege Gettnau. Mit Flavia Stutz und OL-Weltmeister Matthias Kyburz setzen sich bei den Eliterennen die Favoriten durch. Stefanie Barmet

Flavia Stutz aus Ufhusen auf dem Weg zum Sieg über die Langdistanz der Frauen. Bild: Hanspeter Roos (Gettnau, 3. Februar 2019)

Der Crosslauf in Gettnau, der auch als Wertungslauf des Swiss Athletics Cross Cups und Innerschweizer Crossmeisterschaften ausgeschrieben war, stellte für Flavia Stutz ein willkommenes Heimspiel dar. Die 21-Jährige aus dem luzernischen Ufhusen ist national im grün-gelb-roten Dress der Läuferriege Gettnau eine der Erfolgreichsten über die Langstrecken. Weiter vertrat die Luzerner Hinterländerin die Schweiz fünfmal an Crosslauf-Europameisterschaften.

Dass sich Flavia Stutz auf dem von Schnee und Matsch aufgeweichten Terrain sichtlich wohl fühlt, bewies die 21-Jährige am Sonntag einmal mehr. Im Rennen über sechs Kilometer lief sie die erste Runde noch gemeinsam mit den Männern, ehe sie sich kontinuierlich von ihnen verabschiedete. Ihrer ersten Verfolgerin im Frauenrennen nahm sie bereits in der ersten Runde zwölf Sekunden ab und baute diesen Vorsprung bis ins Ziel auf mehr als 90 Sekunden aus. Die beiden OL-Spezialistinnen Julia Jakob und Martina Ruch hatten deutlich das Nachsehen.

EM-Limite im Halbmarathon ist das Ziel

«Trotz weniger Zuschauer entlang der Strecke war die Stimmung toll. Vor allem in den Kurven war es richtig laut. Besonders freut mich, dass viele Verwandte und Kinder aus meinem Wohnort Ufhusen den Weg nach Gettnau gefunden haben.» Mit ihrem Rennen zeigte Flavia Stutz einmal mehr auf, dass sie eine der stärksten Crossläuferinnen des Landes ist. Die diesjährigen nationalen Titelkämpfe im Geländelauf finden am 10. März in Chailly-sur-Montreux statt. Dort möchte die Gärtnerin Zierpflanzen und Floristin verständlicherweise vorne mitmischen. Zuvor wird sie anlässlich des Bremgarten Reusslaufes (23. Februar) über 11 Kilometer ihre Laufschuhe schnüren, ehe sie dann die erste Saisonhälfte mit den Schweizer 10-Kilometer-Meisterschaften auf der Strasse abschliessen wird. «Am 7. April werde ich den Berlin-Halbmarathon bestreiten. Mein grosses Saisonziel ist, der EM-Limite über 21,1 Kilometer möglichst nahezukommen und meine Bestzeit von 1:20 Stunden deutlich zu verbessern.»

Andreas Meyer siegt im Kurzcross

Auch im Eliterennen der Männer setzte sich der grosse Favorit durch. Der mehrfache OL-Weltmeister Matthias Kyburz war über acht Kilometer eine Klasse für sich. Anfänglich lief er noch gemeinsam mit dem späteren drittklassierten Joey Hadorn, ehe er sich in der fünften Runde von seinem Nationalmannschaftskollegen absetzen konnte. Während Kyburz an der Spitze einem sicheren Sieg entgegenlief, musste sich Hadorn in der zweitletzten Runde von Marathonspezialist Fabian Kuert ein- und überholen lassen. So lautete die Reihenfolge im Ziel Kyburz vor Kuert und Hadorn.

Seinem stärksten Widersacher nahm Matthias Kyburz dabei 35 Sekunden ab. Als neuer Innerschweizer Meister im Langcross durfte sich Sven Marti (LA Nidwalden) feiern lassen, der das Rennen auf Rang sechs beendete. Im Kurzcross der Männer über drei Kilometer kam es zu einem Innerschweizer Duell um den Sieg. Die ersten zwei Runden absolvierten der Wilisauer Andreas Meyer und der Huttwiler Yves Cornille von der Läuferriege Gettnau noch gemeinsam, ehe sich der deutlich ältere Meyer in der letzten Runde absetzte und den Sieg sowie den Innerschweizer Meistertitel mit einem Vorsprung von rund zehn Sekunden nach Hause laufen konnte.