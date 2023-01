Unihockey Floorball Uri tankt Selbstvertrauen für die Playoffs Im letzten Spiel der Hauptrunde besiegt Floorball Uri Verfolger Nesslau Sharks mit 5:4 Toren nach Penaltyschiessen. Nun steigen die Urschweizerinnen mit viel Zuversicht in die Playoffs.

Nach dem Jahreswechsel war bei den Urnerinnen, die zuvor überzeugt hatten, plötzlich der Wurm drin. Durch drei zum Teil recht deutliche Niederlagen in Folge rutschten sie in der Tabelle der Nationalliga B vom dritten auf den sechsten Platz ab. Seit dem vergangenen Sonntag ist diese Durststrecke und damit die Negativserie endlich beendet. Allerdings mussten sich die Innerschweizerinnen den Heimerfolg gegen Tabellennachbar Nesslau Sharks hart erarbeiten.

Beim Penaltyschiessen brillierte Uri-Captain Sabrina Rüttimann. Bild: Urs Hanhart (Amsteg, 22. Januar 2023)

«Wir hatten in den letzten Partien viel Verletzungspech und mussten diverse Umstellungen vornehmen. Das nagte am Selbstvertrauen», erklärte Floorball-Uri-Trainer Roman Imhof und ergänzte: «Heute ist ein Ruck durchs Team gegangen. Dank einer enormen Willensleistung ist es uns gelungen, das Spiel noch zu drehen. Wir haben Charakter gezeigt. Dieser Erfolg kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Nun können wir die Playoffs mit einem guten Gefühl in Angriff nehmen.»

Drohende Niederlage in extremis abgewendet

Uri startete gegen Nesslau fulminant und ging bereits nach 41 Sekunden durch einen Treffer von Belinda Wüthrich in Führung. Mitte des ersten Drittels konnten die St.Gallerinnen jedoch ausgleichen. Im mittleren Abschnitt liessen die Platzherrinnen eine zweiminütige Überzahlphase ungenutzt verstreichen. Die Strafe dafür kam prompt, denn kurz vor der zweiten Pause scorten die Gäste gleich zweimal.

Das Schlussdrittel war dann an Spannung und Dramatik kaum mehr zu überbieten. Kate­rina Peterkova bewerkstelligte in der 48. Minute den 2:3-Anschlusstreffer, und kurz darauf bescherte Adriana Wey Uri gar den 3:3-Ausgleich. Doch Nesslau hielt dagegen und holte sich fünf Minuten vor Ablauf der regu­lären Spielzeit die Führung wieder zurück. Mit einem Kunstschuss aus extrem spitzem Winkel gelang Laura Müller etwas mehr als eine Minute vor dem Ertönen der Schlusssirene schliesslich das 4:4, womit sie eine Verlängerung erzwang.

Nachdem die Overtime torlos verlief, fiel die Entscheidung im Penaltyschiessen. Dort avancierte Uri-Captain Sabrina Rüttimann zur Matchwinnerin. Sie brachte das Kunststück fertig, die gegnerische Torhüterin gleich zweimal zu überlisten. Nesslau konnte nur einen von sechs Penaltys versenken.

Playoff-Duell gegen den Tabellenzweiten

Dank diesem wichtigen Heimsieg beendet Uri die Hauptrunde mit 29 Punkten aus 18 Spielen auf dem 6. Tabellenplatz. Nun gibt es eine dreiwöchige Pause, ehe es am 11. Februar mit der ersten Playoff-Runde weitergeht. Uri bekommt es mit dem Tabellenzweiten Aergera Giffers zu tun. In der Hauptrunde konnten beide Teams je ein Spiel knapp für sich entscheiden.

Die Ausgangslage ist also völlig offen. «Die Liga ist sehr ausgeglichen. Fast jeder kann jeden schlagen. Deshalb spielt es für uns keine grosse Rolle, gegen wen wir antreten müssen», verriet Imhof und fügte an: «Fast jedes der Spitzenteams haben wir bereits einmal bezwungen.»

Mit dem Erreichen des Playoff-Viertelfinals (Best-of-three-Modus) gibt er sich noch keineswegs zufrieden. Der Headcoach betonte: «Ich bin recht zuversichtlich, dass wir noch weiterkommen können. Die jetzige Spielpause kommt uns ganz gelegen. Nun können wir uns optimal auf den nächsten Gegner einstellen, und die eine oder andere verletzte Spielerin hat noch etwas Zeit, um wieder ins Team zurückzukehren.»