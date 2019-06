Die Zugerin Géraldine Frey pulverisiert ihre persönliche Bestzeit Vor einer Woche steigerte Géraldine Frey ihre 100-Meter-Bestzeit von 11,80 auf 11,64 Sekunden. Zuletzt stand die Zugerin an den Schweizer Vereinsmeisterschaften in Hochdorf für den LK Zug im Einsatz. Stefanie Barmet

Um ganze 16 Hundertstelsekunden konnte Géraldine Frey vor einer Woche ihre Bestzeit über 100 Meter verbessern. Die Leistungssteigerung hatte sich nicht erst in der Hallensaison abgezeichnet, wo Géraldine Frey über 60 Meter Hürden hinter Noemi Zbären in neuer Bestzeit zu SM-Silber stürmte und im schnellsten 60-Meter-Final der Geschichte Rang sieben erreichte.

Die letzte Sommersaison verlief aufgrund einer Verletzung nicht nach Wunsch. Dennoch konnte sie vor allem im technischen Bereich grosse Fortschritte erzielen. Im September wechselte die Pharmaziestudentin zur Sprintgruppe von Rita Schönenberger, wo sie seither gemeinsam mit der Sprinterin Lena Weiss sowie der Schwyzer Kurzhürdenspezialistin Kim Flattich trainiert. Zudem hat sie das Studium nach dem Basisjahr gestreckt und wird die verbleibenden zwei Jahre bis zum Bachelor in drei Jahren absolvieren. «So gelingt es mir, Sport und Studium in etwas gleich zu priorisieren und gut zu vereinbaren. Die neue Trainingsgruppe ist sehr motivierend und bringt mich weiter.»

In die europäische Spitze gelaufen

Das grosse Saisonziel der Zugerin bilden die U23-Europameisterschaften in Gävle (SWE). Nach der U20-EM in Eskilstuna sowie den U23-EM in Bydgoszcz, wo sie mit der 4x100-Meter-Staffel Bronze gewann, lockt bereits die dritte EM-Teilnahme. Am Hürden- und Sprintmeeting in Basel verpasste sie die Limite von 11,70 Sekunden mit 11,89 Sekunden bei 1,1 Meter Gegenwind noch, doch bereits eine Woche später klappte es. In Weinheim pulverisierte sie ihre bisherige Bestzeit, die neu bei 11,64 Sekunden steht. «Ich wusste, dass ich schneller laufen kann, doch dass ich bereits so früh die Limite abhaken konnte, hat mich erstaunt. Wäre ich nicht verletzt gewesen, hätte ich schon im vergangen Jahr schneller laufen können.»

Wie gut diese Zeit ist, zeigt ein Blick in die Bestenlisten. In Europa liegt die Zugerin damit auf Rang 10 der U23-Bestenliste, in der Schweiz ist bisher lediglich die Tessinerin Ajla del Ponte schneller gelaufen. Gleichzeitig erfüllte Frey auch die Limite für die Universiade, die in diesem Jahr zeitgleich mit den U23-EM stattfindet. «Weinheim ist eines meiner Lieblingsmeetings. Ich bin dort schon des Öfteren Bestzeit gelaufen. Das familiäre Ambiente gefällt mir. An den Lauf selber kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Es lief einfach, obwohl ich schon zwei Hürdenläufe in den Beinen hatte.» Auch über 100 Meter Hürden möchte sie sich für die U23-EM qualifizieren. Dafür sind 13,65 Sekunden gefordert, in Weinheim wurde sie in 13,73 gestoppt. «Schaffe ich die Limite in beiden Disziplinen, werde ich mich für jene entscheiden, wo ich in der europäischen Bestenliste besser klassiert bin. Neben dem Einsatz in der 4x100-Meter-Staffel liegt nur eine Disziplin drin.»

Drei Siege in Hochdorf

An der Schweizerischen Vereinsmeisterschaft in Hochdorf stand Géraldine Frey dreimal im Einsatz (4x100 m, 100 m Kurzhürden) und war dabei erfolgreichste Punktelieferantin der Zugerinnen. Gemeinsam mit ihren Vereinskolleginnen Ronja Wengi, Silke Lemmens und Elina Magaldi stellte sie über 4x100 Meter in 47,36 Sekunden einen Zuger Kantonalrekord auf. Über 100 m wurde Frey in 11,73 Sekunden gestoppt, über die Hürden in 14,18, womit sie mit zwei Einzelsiegen einen grossen Teil zum fünften Schlussrang der Zugerinnen in der Promotionsliga A beitrug. «Ich mache sehr gerne Teamwettkämpfe und kämpfe für den Verein. Über die Hürden gelang mir leider technisch kein guter Lauf. An der SVM stehen jedoch nicht die Leistungen, sondern die Rangpunkte im Vordergrund.» Ihren nächsten Einsatz hat die 21-Jährige am Pfingstmeeting in Zofingen, wo sie über die Hürden antreten wird.