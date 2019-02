Fribourg fordert die Sarner Unihockeyaner von Ad Astra hart Fribourg erweist sich in der NLB-Playoff-Viertelfinalserie als zäher Brocken. Mit einem Sieg am Freitagabend (Spielbeginn 19.30) können sich die Obwaldner den ersten Matchball erarbeiten.

Geht Ad Astra Sarnen mit Torhüter Mario Britschgi (links) morgen Abend in der Viertelfinal-Playoff-Serie 2:1 in Führung? Bild: Simon Abächerli (Sarnen, 25. November 2018)

Die Vorzeichen vor dem ersten Playoff-Viertelfinalspiel zwischen Ad Astra Sarnen und Floorball Fribourg vom vergangenen Samstag schienen klar. Als souveräner NLB-Qualifikationssieger und mit zuletzt 14 Siegen in Folge stiegen die Obwaldner als klarer Favorit in diese Serie gegen die Freiburger. Den Westschweizern ihrerseits gelang die Qualifikation für die Playoffs erst im letzten Spiel – dank einem Sieg nach Verlängerung im Direktduell gegen die Red Devils March-Höfe Altendorf.

In den bisherigen zwei Spielen wurde Ad Astra Sarnen dieser Reputation (noch) nicht gerecht. Die Freiburger erweisen sich als zäher Brocken. Sie haben die Sarner bisher hart gefordert. So steht es in dieser Serie nach zwei Partien 1:1 unentschieden. Torhüter Mario Britschgi ist ob der aktuellen Ausgangslage zwar nicht speziell überrascht. Dennoch hat er sich für seine Mannschaft eine etwas einfachere Situation erhofft. «Wir wussten zu Beginn der Serie über die defensiven und taktischen Stärken der Freiburger. Und trotzdem wurden wir etwas überrascht, dass wir mit einem derart grossen Widerstand konfrontiert werden.»

Dass die Obwaldner Fribourg, den Achten der Qualifikation, bisher unterschätzten, möchte Britschgi aber nichts wissen. «Viele NLB-Mannschaften verfügen über ein ähnlich gutes Niveau. So kann die Qualifikation für die Playoffs dann nochmals zusätzliche Energie generieren. Wir haben unsere Hausaufgaben diese Woche jedoch gemacht und werden uns am Freitagabend den zweiten Punkt holen», ist Britschgi vom Sieg überzeugt.

Unterstützung der Fans spielt eine gewichtige Rolle

Auf die Frage, was es dafür denn genau benötigt, meint Britschgi: «Wenn jeder seine gewohnte Leistung abrufen kann und wir die Freiburger Defensive früh unter Druck setzen können, sind wir auf gutem Weg. Dabei wird auch die Unterstützung unserer Fans eine gewichtige Rolle spielen.» Denn gerade in Bezug auf die Zuschauer sind die Freiburger den Sarnern noch eine Nasenlänge voraus. Über 400 Zuschauer haben jeweils die beiden ersten Partien mitverfolgt, 430 in Sarnen und über 460 in Fribourg. Britschgi ist guter Hoffnung, dass Sarnen am Freitag auch in dieser Hinsicht den Vorteil auf seiner Seite haben wird. (vl)