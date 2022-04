Radball Altdorfer Fröhlich-Brüder tanzen auf zwei Hochzeiten In ihrer ersten NLA-Saison sorgen die Gebrüder Timon und Yannick Fröhlich mächtig für Furore. Ihr Hauptziel ist jedoch die U23-EM.

Altdorf II mit Timon Fröhlich (links) und Yannick Fröhlich (rechts). Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. April 2022)

«Aufgrund mehrerer Rücktritte werden die Karten heuer hinter dem amtierenden Schweizer Meister Pfungen, der vermutlich unantastbar ist, wohl ganz neu gemischt», mit dieser Prophezeiung kurz vor dem Meisterschaftsstart lag Thomas Marty, seines Zeichens schon seit vielen Jahren Erfolgstrainer bei Radsport Altdorf, richtig. Erfreulicherweise aus seiner Sicht mischt auch ein von ihm betreutes Team (Altdorf III) kräftig vorne mit. Timon und Yannick Fröhlich, die Ende der letzten Saison den NLB-Titel errangen und sich damit einen Platz in der obersten nationalen Liga sicherten, schlagen sich bisher ausgezeichnet. Ende Februar konnten sie sich als bestes Urner Team im Cup-Finalturnier überraschend den dritten Platz sichern.

Und auch in der Meisterschaft läuft es dem Youngster-Duo ganz gut. Nach drei von acht Qualifikationsspieltagen lagen sie hinter Pfungen und Oftringen an dritter Stelle.

«Wenn man bedenkt, dass wir unsere erste Saison in der höchsten Spielklasse bestreiten, sind wir mit unserem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden»,

sagt Yannick Fröhlich. Aber er relativiert sogleich: «Die Liga ist sehr ausgeglichen. Abgesehen von Pfungen sind alle leistungsmässig nahe beisammen. Deshalb sagen die bisher absolvierten Spiele noch nicht so viel aus.»

Dämpfer vor heimischer Kulisse

Am vierten Qualifikationsspieltag, der am vergangenen Samstag in Altdorf ausgetragen wurde, mussten die beiden aufstrebenden Jungspunde einen ersten Rückschlag hinnehmen, gingen sie doch punktemässig leer aus. Allerdings kamen sie es mit lauter hochkarätigen Gegnern aus dem vorderen Tabellenbereich zu tun. Zum Auftakt setzte es gegen Pfungen nach zunächst starker Gegenwehr erwartungsgemäss eine 2:5-Niederlage ab. Danach zogen sie gegen den Tabellenzweiten Mosnang mit 1:3 den Kürzeren. Eher überraschend kam zum Schluss der 2:4-Taucher gegen Winterthur. Auch den beiden anderen Urner NLA-Teams, Altdorf I mit Fabian Hauri und Jon Müller sowie Altdorf II mit Claudio Zotter und Beda Planzer, lief es nicht gerade wunschgemäss. Beide holten zwar gegen Winterthur je ein 2:2 heraus, unterlagen aber Pfungen und Mosnang jeweils deutlich. Fröhlich/Fröhlich rutschten auf den sechsten Tabellenplatz ab, knapp hinter Altdorf I. Altdorf II liegt mit drei Punkten Rückstand auf Altdorf I an achter Stelle. Souverän angeführt wird die Rangliste von Überflieger Pfungen, der ein Polster von acht Punkten auf Verfolger Mosnang aufweist. Zur Saisonzielsetzung verrät Yannick Fröhlich:

«Wir möchten mindestens den Ligaerhalt schaffen. Wenn es weiterhin gut läuft, peilen wir den Sprung unter die besten Fünf und damit den Einzug in den NLA-Final an. Aber unser Hauptziel ist die Qualifikation für die U23-EM. Falls uns dies gelingt, haben wir sicherlich gute Chancen, den Titel zu holen.»

Die Fröhlich-Brüder können bereits EM-Gold in ihrem Palmarès vorweisen. 2019 rissen sie sich jenes bei den Junioren unter den Nagel. Die U23-EM geht im Herbst in Deutschland über die Bühne. In der Schweiz gibt es im Vorfeld drei Qualifikationsturniere, an denen das beste Team ermittelt wird. In der aktuellen Form haben die Gebrüder Fröhlich wohl keinen Gegner zu fürchten, der ihnen das EM-Ticket wegschnappen könnte.