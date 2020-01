Für Volleya Obwalden steht der «Spass im Vordergrund»

Am ersten Spieltag im 2020 holte sich das Frauenteam der Volleya Obwalden gegen Züri Unterland einen klaren 3:1-Sieg. Die Obwaldnerinnen zeigten eine starke Teamleistung und liefen nie wirklich in Gefahr, das Spiel zu verlieren. Auf den hohen Block der Gegnerinnen reagierten sie mit kreativen Lösungen im Abschluss. Passeuse Dalia Küchler verstand es, die gegnerischen Mittelblockerinnen auszuspielen und ihren Aussenangreiferinnen Platz für gute Abschlüsse zu schaffen. Nach einem kurzen Zwischentief im ersten Satz, in dem sich die Zürcherinnen auf 19:21 herantasten konnten, holte sich die Volleya den ersten Satz mit 25:21. Den zweiten Satz entschied die Volleya in nur 19 Minuten für sich.

Im dritten Satz schienen die Zürcherinnen wachgerüttelt. Volleya auf der anderen Seite nahm es scheinbar zu locker und wurde geradezu überrannt, die Obwaldnerinnen mussten sich für einmal mit 21:25 geschlagen geben. Diesen Satzverlust liess das Team von Nik Buser nicht auf sich sitzen. Es fand seinen Teamgeist wieder. Mit diesem 3:1-Sieg konnte sich Volleya optimal auf das Cup-Spiel gegen Düdingen einstimmen.

Frauen. NLB: Volleya Obwalden – Züri Unterland 3:1. Giubiasco-Bellinzona – Aadorf 1:3. Volley Luzern – Glaronia 3:1. – Rangliste: 1. Aadorf 11/32. 2. Volleya Obwalden 11/20. 3. Volley Luzern 11/20. 4. Glaronia 11/17. 5. Kanti Baden 11/12. 6. Giubiasco-Bellinzona 12/12. 7. Züri Unterland 11/4.

Volleya Obwalden – Züri Unterland 3:1 (25:22, 25:11, 21:25, 25:13). – Für die Volleya: Capraro, Garovi, Giroud, Küchler, Krummenacher, Mackenzie, Müller.