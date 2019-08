Fünf Einheimische am Start Schweizer Inline-Alpinmeisterschaft findet in Hergiswil statt.

Zählt zu den Favoritinnen: Noemi Wallimann.Bild: pd

Inline Bereits zum 6. Mal führt die Inline-Abteilung des Ski Clubs Hergiswil morgen Samstag die SchweizerAlpinmeisterschaft in Hergiswil durch. Die Rennen werden seit vier Jahren auf der Renggstrasse zwischen der Autobahn und dem Fussballplatz Dorf durchgeführt. Besonders der Riesenslalom in Hergiswil ist einmalig. Er ist der längste, schönste und auch einer der schwierigsten Riesenslaloms weltweit. So finden auch immer wieder Topathleten aus dem Ausland den Weg nach Hergiswil. Aber auch diese Cracks bekunden auf der schlangenartigen Strecke immer wieder etwelche Mühe.

Auch der regionale Skinachwuchs ist am Start und will sich in Hergiswil von seiner besten Seite präsentieren. Zu den Favoriten zählen mit Kim und Markus Blättler sowie Ursina Minder, Brenda Odermatt und Noemi Wallimann Noemi auf fünf Einheimische. Sie starteten allesamt Angang Juli an den World Roller Sport Games in Barcelona und sicherten sich dabei den starken 5. Platz im Teamevent. Sie alle sind topfit und möchten nun auch vor dem Heimpublikum zeigen, was ihnen in Barcelona gelang. Ein besonderes Augenmerk gilt dem ersten Aufeinandertreffen nach den Europa-Meisterschaften zwischen der deutschen Junioren-Europameisterin Durst Laura land und Wallimann Noemi (EM-Zweite). Gespannt ist man auch auf die Downhiller aus Lausanne und Zürich, welche erstmals in Hergiswil am Start stehen werden. (pd)

Inline

Schweizer Alpin-Meisterschaften in Hergiswil NW. Samstag. 11.15: Riesenslalom. – 14.00: Slalom. Die Rennstrecke befindet sich auf der Renggstrasse (Organisator Skiclub Hergiswil). Infos: www.inlineslalom.ch