Laufsport Fünfter Start, fünfter Sieg: Selina Burch dominiert die Bergläufe Am Berglauf Hasle-Heiligkreuz holen Sandro Schmid aus Adliswil und Selina Burch aus Giswil die Tagessiege.

Die Jungen sind im Aufwind: Selina Burch (24) und Sandro Schmid (22). Bild: Kurt Liembd (Heiligkreuz, 3. Oktober 2021)

Mit dem 44. Berglauf von Hasle über Heiligkreuz bis hinauf auf das 1500 Meter gelegene Skigebiet First ging die Zentralschweizer Berglaufmeisterschaft zu Ende. Nur sieben von neun Läufen konnten durchgeführt werden, zwei fielen wegen der Pandemie aus. Doch dies trübte am Sonntag die Freude der Läuferinnen und Läufer in keiner Weise, auch wenn die Teilnehmerzahl im Vergleich zu Vor-Corona leicht rückläufig war. Fast 100 Bergläuferinnen und Bergläufer sowie einzelne Walkerinnen und Walker nahmen die acht Kilometer und 710 Höhenmeter unter die Füsse. Dazu kamen noch 19 Kinder, welche die drei steilen Kilometer ab Heiligkreuz bewältigten. OK-Präsident Andi Portmann zeigte sich nach dem Rennen zufrieden und sagte: «In diesen speziellen Zeiten ist es uns wichtig, den Sportlerinnen und Sportlern einen Berglauf im Entlebuch zu ermöglichen.»

Das Rennen an der Spitze verlief überaus spannend. Mit der Siegerin Selina Burch aus Giswil geht ein neuer Stern am Berglaufhimmel auf. Die 24-jährige Obwaldnerin startete dieses Jahr an fünf von total sieben Bergläufen und hat alle gewonnen: Bannalperlauf, Rugghubellauf, Rigi-Berglauf, Malters-Mösere-Berglauf und jetzt den Berglauf Hasle.

Drei Sekunden Vorsprung reichen zum Sieg

Das ist eher überraschend, denn Selina Burch trainierte bisher vor allem im Radsport und Mountainbike – und das sehr erfolgreich. Die Masterstudentin in Gesundheitswissenschaft und Technologie an der ETH Zürich hatte dabei meistens starke Konkurrenz. Während sie im Juni am «Bannalper» mit nur 14 Sekunden Vorsprung auf die Obwaldnerin Alexandra Wallimann siegte, waren es diesmal gerade mal drei Sekunden auf die Zweitplatzierte Maria Christen (24) aus Hospental. Mit 46:20 Minuten unterbot Selina Burch zudem den 10-Jahres-Durchschnitt (47:14) und durfte deshalb noch eine Prämie von 200 Franken einstreichen. Interessant: Während des ganzen Rennens liefen Selina Burch und Maria Christen praktisch nebeneinander, erst wenige Meter vor dem Ziel konnte Burch ihre Konkurrentin um drei Sekunden abhängen. Auf dem dritten Rang bei den Frauen landete Edith Steinmann (49) aus Ufhusen mit 50:31 Minuten und damit deutlich hinter den ersten beiden Läuferinnen.

Einsames Rennen an der Spitze

Auch bei den Männern sind die Jungen im Aufwind. Überragender Sieger wurde der erst 22-jährige Sandro Schmid aus Adliswil mit einer Zeit von 40:05 Minuten. Schmid gewann dieses Jahr bereits den Bannalperlauf und den Stanserhorn-Berglauf. Seine Stärken lagen bisher bei Bahnläufen und beim Orientierungslaufen. In Hasle lief er ein einsames Rennen an der Spitze und war letztlich über eine Minute schneller als der Zweitplatzierte Philipp Arnold (34) aus Cham (41:21 Minuten), ebenfalls ein bekannter Läufer in der Berglaufszene. Den dritten Rang bei den Männern erreichte der Luzerner Peter Van der Zon (30) mit einer Zeit von 41:43 Minuten.

Bei den Junioren siegte der 16-jährige Janik Joos aus St. Niklausen (45:54 Minuten), bei den Juniorinnen setzte sich die gleichaltrige Ursina Brunner aus Oberdorf durch (54:51). In den Schülerkategorien auf der Kurzstrecke gewannen Seraina Kulli (14) aus Wolhusen und Noel Emmenegger (14) aus Flühli.