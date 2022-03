Langlauf Vierter Sieg am Engadiner: Roman Furger steht Dario Cologna vor der Sonne Der Urner Roman Furger (32) gewinnt den Engadin Skimarathon und zieht damit mit Dario Cologna gleich. Das soll es aber nicht gewesen sein.

Roman Furger jubelt bei der Ankunft im Ziel. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

(S-chanf, 13. März 2022)

Dario Cologna sprach von «einem emotionalen Tag». Beim Engadin Skimarathon ­lancierte er 2007 mit seinem Triumph die grandiose Karriere. Und jetzt erfolgte so etwas wie ein Schlusspunkt des vierfachen Olympiasiegers, Weltmeisters und Tour-de-Ski-Champions. Kurz vor dem Karriereende schrieb sich der 36-Jährige Sieg Nummer 5 auf seinen Tagesplan. Schon früh auf den 42 km von Maloja nach S-chanf stellte der Routinier allerdings fest: «Das wird schwierig.» Zwar gehörte er einer nur achtköpfigen Spitzengruppe an. Bereits nach gut einem Drittel der Distanz hatte sich diese im Aufstieg zum Stazerwald abgesetzt. Zu dieser Gruppe zähle aber insbesondere auch Roman Furger. Und vom vier Jahre jüngeren Teamkollegen wusste Cologna: «Gelingt es nicht, Roman abzuschütteln, ist er im Endkampf stärker.»

So war es. Der Urner Furger attackierte rund einen Kilometer vor dem Ziel in der Schlussabfahrt. Seiner Endschnelligkeit hatte sodann niemand mehr etwas entgegenzuhalten – auch Cologna nicht. «Ich war mir der günstigen Ausgangslage bewusst», sagte Furger.

Das Siegesrezept verinnerlicht

In falscher Sicherheit aber hatte er sich nie gefühlt. «Gerade an einem Volkslauf wie dem Engadiner ist schnell ein Stock gebrochen, ein Sturz passiert.» Vorteilhaft für ihn aber: Er weiss, was es zum Siegen braucht – dranbleiben, keine unnötigen Kräfte verpuffen, die Körpersprache der letzten Widersacher lesen und dann, im richtigen Augenblick, resolut angreifen. Furger scheint dieses Rezept auf dieser Strecke quasi auf den Leib geschrieben. Er gewann den Skimarathon im Bündnerland bereits zum vierten Mal und zog damit mit Cologna gleich. Genug punkto Engadiner Siege hat Furger jedoch nicht.

«Dieses Rennen ist immer wieder speziell. Und es zu gewinnen, löst Grosses aus.»

Auf die Resonanz spielt er an, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, das Prestige. In seiner individuellen Betrachtung findet er den Termin gegen Saisonende speziell. «Mit einem Sieg rundest du den Winter perfekt ab», sagte Furger und ergänzte: «Auf Stufe Weltcup ist für mich das Siegen schwierig realisierbar.»

Weitere starke Zentralschweizer

Mit Blick auf die Zukunft und den Engadin Skimarathon ist für Roman Furger aber klar: Seine Serie soll weitergehen – in Richtung Rekord. Mit einem neuerlichen Vollerfolg würde auch er zu Rekordsieger Albert Giger aufschliessen.

Neben Roman Furger konnten sich einige weitere Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer profilieren. Christian Stebler (Wolfenschiessen) belegte Rang 28, Olympiasprinter Roman Schaad (Unteriberg) Rang 30. Auch Samuel Beeler (Rothenthurm/Rang 33), Ricky Steinauer (Einsiedeln/38), Daniel Grätzer (Unteriberg/40), Michael Eggenberger (Hünenberg/49) und Bruno Joller (Stans/50) schafften es in die Top 50. Bei den Frauen realisierten Stefanie Arnold (Spiringen/23), Sophia Velicer (Rothenthurm/27) und Margrit Abächerli (Erstfeld/46) die besten Klassierungen. Die insgesamt knapp 9500 Klassierten liessen sich vom prächtigem Wetter, den hervorragenden Bedingungen und der Ambiance beflügeln – besonders nach den Absagen im letzten und vorletzten Winter.