Fussball In einer Handball-Familie tanzt Marc Kuster aus der Reihe Marc Kuster vom FC Stans (2. Liga regional) entschied sich trotz Familientradition gegen den Handballsport.

Typ ohne Starallüren: der 31-jährige Routinier Marc Kuster im Training mit dem FC Stans.

Hört man in Nidwaldens Hauptort Stans auf sportlicher Ebene den Familiennamen Kuster, ordnet man diesen mit grösster Wahrscheinlichkeit den Handballer(innen) vom BSV zu. Nicht ohne Grund. Denn die Brüder Josef, Marcel und Norbert Kuster – die Inhaber der Gebrüder Kuster AG – waren und sind mit viel Herzblut in diesem Verein aktiv. So war es fast selbstverständlich, dass sich auch ihre Nachkommen dem Handball verschreiben.

Nur die Söhne von Marcel tanzten aus der Reihe. Marc und sein Bruder Tino entschieden sich gegen Handball und wählten Fussball als ihr sportliches Hobby. Weshalb? «Schon als kleiner Junge stand ich viel in der Eichli-Halle. Ich merkte aber bald, dass mich Fussball mehr fasziniert als der Handball», sagt Marc Kuster, der in der Geschäftsleitung des Gartenbau-Unternehmens sitzt.

Erfolge stehen bei Kuster nicht an erster Stelle

Seit Kindsbeinen ist er schon beim FC Stans dabei und hat nie einen Grund gefunden, um den Verein zu wechseln. «Ich fand ein Umfeld mit einem tollen Kollegenkreis vor. Das passte mir. Zudem habe ich mit den Trainings und Spielen fixe Termine. So muss ich mir nie grosse Gedanken darüber machen, wenn es darum geht, in der spärlichen Freizeit etwas abzumachen», meint der 31-Jährige schmunzelnd. Dieses strukturierte Engagement hat für Marc Kuster, der am liebsten auf den Halbpositionen spielt und gerne mit einem «Zuckerpass seine Mitspieler lanciert», ein weiteres Plus. «So kann ich nach den beruflichen Herausforderungen in den Trainings und Spielen etwas den Kopf lüften. Das tut gut.»

Typisch für Offensivmann Kuster ist, dass sein persönliches sportliches Highlight nicht leistungsbezogen ausfällt. Nicht die Aufstiege, nicht irgendeines seiner tollen Tore stehen an erster Stelle, sondern: «Die coole Zeit, welche ich beim FC Stans erleben darf, bedeutet mir alles. Und auch die Tatsache, dass ich zusammen mit dem harten Kern meiner langjährigen Fussballkollegen beweisen konnte, dass in Stans nicht nur die Handballer in aller Munde sind, sondern dass im Kantonshauptort in den letzten Jahren auch vermehrt über die Fussballer gesprochen wird.»

Schmales Kader bereitet dem Trainer Sorgen

Trainer Benji Hess, der den FC Stans in die vierte Saison führt, hält grosse Stücke auf seinem Routinier. «Dank seiner Athletik bringt er viel Energie und Zug nach vorne. Marc ist ein bescheiden auftretender Kumpel ohne jegliche Starallüren. Eben ein stiller Chrampfer, der dem Team auf und neben dem Fussballplatz viel bringt.»

Stans nimmt die neue Saison in der 2. Liga regional gut vorbereitet in Angriff. Auch die Hauptprobe gelang. Im letzten Vorbereitungsspiel besiegten die Nidwaldner den FC Kickers Luzern (2. Liga inter) mit 2:1. Was dem Trainer Hess allerdings Sorgen bereitet, ist das schmale Kader. Deshalb setzt er das Saisonziel eher tief an. «Wir gehören in dieser ausgeglichenen Gruppe zu den abstiegsgefährdeten Teams. Denn es geht nach den Rücktritten von Luca Eigensatz, Simo Vasic und Kevin Gamma viel an Routine verloren. Insbesondere in der Abwehr.» So pessimistisch sieht Marc Kuster die Ausgangslage nicht. «Sicher müssen wir uns in der Tabelle gegen hinten wehren. Doch auch wir haben Qualitäten.» Vor dem Startspiel gegen Sins am Samstag sagt er: «Das ist zwar ein unbequemer Gegner und mit Routiniers wie Calderon Mavembo, Ali Mourad und Spielertrainer Samuel Lustenberger gespickt. Mit Blick auf unser Saisonziel müssen wir gegen einen Aufsteiger gleichwohl Punkte holen.»