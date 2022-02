Leichtathletik Goldlauf trotz schwerer Beine: Für Fiona von Flüe zählt das Resultat mehr als die Zeit Die Jüngste führte die Zentralschweizer Goldgewinner an den Schweizer Nachwuchs-Meisterschaften in St. Gallen an: Fiona von Flüe vom TV Cham.

Fiona von Flüe, Siegerin über die 1000 Meter bei den U16.

Für die talentierte Läuferin handelte es sich um die insgesamt vierte Medaille an den nationalen Titelkämpfen. Sie war schneller als die Siegerinnen bei den U18 und den U20, auch wenn sie keinen Rekord lief.

Für den einzigen Innerschweizer Vollerfolg war von Flüe aber nicht besorgt. In der U20-Kategorie triumphierte Leandro Peralta im Dreisprung nach seinem U18-Freilufttitel nun auch in der nächsthöheren Altersklasse – und das trotz erschwerter Vorbereitung. Wegen einer Fersenprellung mit Einblutung musste der Luzerner Ende Jahr während eines Monats aufs Springen verzichten. In St. Gallen wagte er sich erstmals seither wieder in seine Nagelschuhe.

Zweimal Gold im Kugelstossen

Je einen Meistertitel am Samstag und am Sonntag feiern durfte Jan Drabik (KTV Altendorf). Er siegte in der U18-Kategorie im Hochsprung wie im Dreisprung. Bei den Frauen gewann Jessica Auf der Maur (STV Küssnacht) im Stabhochsprung. Im Kugelstossen setzten sich Jan Zemp (LC Luzern, U16) und Mia Feer (Audacia Hochdorf, U18) durch. Über 400 m bei den U18 siegte Michelle Liem (LA Nidwalden) in einem Fotofinish.