Goran Perkovac, Trainer vom Handballclub Kriens-Luzern: «Wir lassen uns nicht irritieren»

Die SPL1-Handballerinnen der Spono Eagles müssen ihr Heimspiel am Sonntag gegen den LC Brühl (17.00 Uhr, SPZ) wegen des Corona-Virus vor leeren Rängen austragen. Das Spitzenspiel in der NLB der Männer zwischen dem BSV Stans und dem STV Baden, das am Freitagabend hätte stattfinden sollen, ist derweil verschoben worden. Neuer Termin: Samstag, 18. April, 19.30 Uhr. Alle anderen Partien finden plangemäss, teilweise aber unter Auflagen statt. Dazu zählt der Spitzenkampf in der 1.-Liga-Finalrunde vom Freitag zwischen Emmen und Olten (20.30 Uhr, Rossmoos). «Wir werden, wie vom Kanton vorgeschrieben, die Personalien der Zuschauer aufnehmen», teilt Emmens Medienchef Peter Küng mit. Zudem dürfen die Zuschauer gewisse Gebiete vor kurzem nicht bereist haben (China, Hongkong, Singapur, Südkorea, Iran, Norditalien). Der Basketball-Verband hat unterdessen entschieden, die NLA- und NLB-Meisterschaften der Männer und die NLA-Meisterschaft der Frauen bis am 15. März zu unterbrechen. Die Fussball-Amateurligen dürfen in Absprache mit den kantonalen Behörden den Betrieb wieder aufnehmen. Die Promotion League und die 1. Liga werden an diesem Wochenende allerdings noch auf Spiele verzichten. Swiss Unihockey hält derweil am Spielbetrieb fest – dies unter Einhaltung der Auflagen von Bund und Kantonen. (ss/ars)