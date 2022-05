Fussball Gratis-Lehrstunde für den FC Hergiswil Der FC Hergiswil (2. Liga interregional) verliert das Derby gegen den FC Emmenbrücke diskussionslos mit 0:4.

Die Hergiswiler im roten Tenü bleiben gegen Emmenbrücke chancenlos. Bild: Adrian Bär (Hergiswil, 30. April 2022)

Das Saisonziel des FC Emmenbrücke war zu Beginn der Meisterschaft klar definiert: Ein Aufstieg in die 1. Liga soll es werden. Ein hoch angesetztes Ziel, denn nur der Gruppensieger war dazu berechtigt. Mit der AC Taverne schien dieser «Platz an der Sonne» schon früh besetzt. Nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Perlen-Buchrain ist dieser wieder möglich. Doch dank der «Schützenhilfe» des Verbandes (Aufstockung der 1. Liga) reicht nun auch der zweite Rang für einen Aufstieg. Und diesen aufstiegsberechtigenden zweiten Platz hat das Team von Trainer Meris Kazic vor dem Derby gegen den FC Hergiswil (Vorrunde 2:1) nach dem 2:2-Remis gegen Leader Taverne und dem 3:2-Erfolg über Ascona von den Tessinern übernommen. Und untermauerte die Aufstiegsambitionen in diesem fair geführten und auch vom Schiedsrichter Elmedin Aliji umsichtig geleiteten Derby mit einem diskussionslosen 4:0-Sieg über die Nidwaldner.

Nach dem schnellen Führungstor (5.) durch den späteren dreifachen Torschützen Elvis Bratanovic (53./58.) hätte Flavio Weber sein Team bei einem erfolgreichen Abschluss bei seinem Eins-zu-Eins-Duell (16.) gegen Emmenbrücke-Goalie Eldin Beganovic wieder auf die richtige Spur zurückführen können. Doch er scheiterte am FCE-Goalie. Es sollte, die Schlussviertelstunde mit einem Lattenschuss von Mohamed Farhat (77.) und dem vom einsatzfreudigen Tschere Mulunga verschossenen Foulpenalty (82.) ausgenommen, die einzige FCH-Tormöglichkeit bleiben.

Fynn Hofstetter: Erst die Matura, dann der Fussball

Nach der Pause überrollten die spielstarken und ballsicheren Emmenbrücker das Heimteam total. Innert fünf Minuten schraubte das in allen Belangen überzeugende Emmenbrücke das Skore auf 4:0. Assistenz-Trainer Sanel Kljajic, der den abwesenden Meris Kazic an der Seitenlinie vertrat, meinte erfreut: «Ja, es war ein starker Auftritt von unserer Seite. Wir versiebten zwar in der ersten Halbzeit zu viele Torchancen. Doch dieser Auftritt weckt im Kampf um den Aufstieg Lust auf mehr.»

Diese souveräne Emmenbrücker Leistung hat auch Hergiswil-Trainer Sascha Imholz beeindruckt: «Wir genossen eine Gratislehrstunde, was die Technik und das Kombinationsspiel anbelangt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden wir dann total überrannt.» Total überrannt musste sich auch der erst 18 Jahre alte Fynn Hofstetter vorkommen. Denn sein Gegenspieler Elvis Bratanovic steuerte gleich drei Tore zum nie gefährdeten Sieg bei. «Nein, niedergeschlagen bin ich wegen der Gegentreffer nicht», gibt er seine Gemütslage preis. «Denn aus den Fehlern, die man gegen einen so abgezockten Gegenspieler wie Elvis Bratanovic macht, kann man nur lernen. Und die Abwehrarbeit lastet ja bekanntlich nicht nur auf einem einzigen Akteur», präzisierte der die Sport-Kanti Alpenquai in Luzern besuchende gross gewachsene Innenverteidiger, der die Matura als nächstes Ziel auf seine berufliche Fahne heftet.

Hergiswil am Dienstag in Eschenbach im Einsatz

Fynn Hofstetter, der nach Stationen beim SC Kriens und dem FCL-U15-Team die zweite Saison für Hergiswil spielt, wird mindestens noch eine weitere anhängen. «Dann werde ich, hoffentlich mit der Matura im Sack, weitersehen, wo es mich sportlich hin verschlägt», sagte der selbstbewusste junge Fussballer. FCH-Trainer Sascha Imholz hält grosse Stücke auf ihn: «Er macht seine Sache für sein jugendliches Alter sehr gut. Auch wenn er diesmal gegen die schlitzohrigen Stürmerkünste eines Elvis Bratanovic gutes Lehrgeld bezahlen musste.»

Für den FC Hergiswil gilt es schon morgen Dienstag (20.15 Uhr) wieder ernst. Das Imholz-Team trifft auswärts auf den FC Eschenbach (je 24 Punkte). Ein für beide Mannschaften äusserst wichtiges Spiel, um sich im Kampf gegen die Absteigerplätze etwas Luft zu verschaffen.