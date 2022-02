Eishockey Der EHC Sursee erlebt den grössten Erfolg in seiner Vereinsgeschichte Zweitligist Sursee steht im Playoff-Viertelfinal. Nun wartet Schaffhausen auf Jozef Kováciks Equipe.

«Ich bin einfach sehr stolz auf meine Mannschaft», sagt der 64-jährige Headcoach Jozef Kovácik. «Wir haben die Qualifikation in der Gruppe 1 der Region Ost auf Rang eins abgeschlossen und in den Playoff-Achtelfinals auch Engiadina in der Best-of-3-Serie mit 2:0 eliminiert und gezeigt, dass die bisherigen Leistungen kein Zufallsprodukt waren.» Bereits in seiner achten Saison ist der Slowake verantwortlich für das Fanionteam des EHC Sursee. Er formte den einstigen Drittligisten zu einem bestandenen Zweitligisten.

Doch damit nicht genug: Die Surentaler mischen die 2. Liga auf und stehen im Playoff-Viertelfinal, es ist der grösste Erfolg in der Vereinsgeschichte.

«Das ist sensationell, was wir bisher erreichten. Die Entwicklung im Fanionteam stimmt mich sehr positiv.»

Der Verein machte in der jüngsten Vergangenheit auch auf sämtlichen Stufen grosse Fortschritte, wie Kovácik weiter betont. «Vom EHC Sursee wird in der Zentralschweiz gesprochen. Man nimmt den Verein wahr. Das ist sehr positiv.»

Von personellen Wechseln verschont

Auch Sursee-Captain Yannick Kiser (27, Center), in Neuenkirch aufgewachsen, ist voll des Lobes für sein Team:

«Die Chemie zwischen Trainerstaff und Team stimmt, der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft könnte nicht besser sein. Wir sind eine verschworene Truppe, das Kollektiv ist unser Trumpf.»

Auch von personellen Wechseln blieb das Team auf diese Saison hin verschont. «Wir haben viele Spieler, die uns bisher die Treue erwiesen. Das ist sicher ein Vorteil, wenn man das Team nicht mehr neu formen muss. Die Automatismen funktionieren, das Team ist eingespielt», ist Trainer Kovácik überzeugt.

Nun wartet in den Viertelfinals (Best-of-5) Schaffhausen, ein Verein mit Tradition und Vergangenheit in der 1. Liga. «Die Schaffhauser haben im Achtelfinal überraschend den Qualifikationssieger der Gruppe 2 der Region Ost, Illnau-Effretikon, ausgeschaltet. Wir sind gewarnt, müssen uns aber auch vor diesem Gegner nicht fürchten», zeigt sich Kiser kampfbetont.

Letzte Duelle gegen Schaffhausen gewonnen

Ein Blick in die Vergangenheit sollte optimistisch stimmen. Kiser sagt: «Die jüngsten Duelle gegen Schaffhausen konnten wir immer für uns entscheiden. Doch die Vergangenheit zählt nicht mehr. Jetzt werden die Karten neu gemischt.» Heute (20.00 Eishalle) startet Sursee mit Heimvorteil gegen Schaffhausen in die Viertelfinals. Kovácik:

«Wir sind heiss und freuen uns auf diese Duelle. Motivieren muss uns keiner. Wir sind noch nicht gesättigt.»

Eishockey, 1. Liga