Lena Häcki begeistert 180 Jugendliche im Langis-Langlauflager

Das Swiss-Jugend-Langlauflager gehört bei der Familie Zberg aus Sarnen in der Altjahreswoche dazu, wie in anderen Familien das Fondue chinoise am Weihnachtsabend. Die fünfköpfige Familie verbringt in der Regel die Lagertage auf dem Glaubenberg. Vater Leo hilft in der Küche mit, Mutter Angelika engagiert sich beim Biathlonstand, die älteste Tochter Silja steht als Leiterin im Einsatz, und Annina Zberg, die Jüngste der Familie, geniesst das Lager als Teilnehmerin. Auf das Lager verzichten musste heuer einzig Simon Zberg. Der ambitionierte 17-jährige Biathlet ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt und fällt aus sportlicher Sicht voraussichtlich längere Zeit aus.

Für Annina Zberg ist es bereits das achte Lager. «Weil meine Eltern als Leiter im Einsatz standen, durfte ich bereits als Achtjährige das erste Mal teilnehmen», erzählt die Oberstufenschülerin mit Stolz. Trotz der knappen Schneeverhältnisse ist Annina Zberg vom Lager 2018 begeistert: «Einmal mehr ist die Stimmung sehr gut. Ich treffe hier viele Kolleginnen und Kollegen.» Etwas Besonderes ist für Annina Zberg und die restlichen 180 Teilnehmenden jeweils auch das Rahmenprogramm und die Disco zum Lagerende.

Annina Zberg wird von ihren Eltern Angelika (links) und Vater Leo sowie der Schwester Silja (rechts) im Swiss- Jugend-Langlauflager auf Händen getragen. (Bild: Fabian Scheuber/PD (Glaubenberg, 30. Dezember 2018))

«Dieses Lager schadet mir bestimmt nicht»

Die Frage: Ist Annina Zberg als Kaderläuferin des Zentralschweizer Schneesportverbandes in einem Breitensportlager am richtigen Ort? Seit dieser Saison bestreitet die 15-Jährige Biathlon-Wettkämpfe in der Jugend-1- Kategorie mit Kleinkaliber-­Ge- wehren und auf eine Distanz von 50 Metern. Während des Langlauflagers besteht jedoch lediglich die Möglichkeit, mit dem Luftgewehr auf die 10-Meter-Distanz zu schiessen. «Die Biathlon-Animation ist für mich im Lager keine grosse Herausforderung», gibt Annina Zberg zu Protokoll und ist zugleich aber auch überzeugt: «Dieses Lager schadet mir bestimmt nicht. Wir sind am Morgen und Nachmittag auf der Loipe. In unserem Alter absolvieren wir nicht nur Spiele, sondern auch intensive Lauftrainings.»

Am Neujahrstag ist vorerst ausruhen angesagt. Danach fokussiert sich Annina Zberg auf das erste Alpencup-Rennen, welches am Wochenende vom 11. bis 13. Januar 2019 stattfindet. «Es ist mein erster internationaler Einsatz auf dieser Stufe», verrät Annina Zberg. Entsprechend verspürt die Athletin des Skiclubs Schwendi-Langis auch eine gewisse Anspannung. Dass es Annina Zberg mit dem Spitzensport ernst meint, beweist sie in Bezug auf ihre berufliche Ausbildung. Im Sommer beginnt sie bei der Firma Leister in Sarnen die Lehre als Kauffrau.

Die Firma Leister hat sich bereit erklärt, sich als leistungssportfreundlicher Lehrbetrieb von Swiss Olympic auszeichnen zu lassen. «Wir haben neben dem normalen Lehrvertrag einen Zusatzvertrag abgeschlossen, der mir den nötigen Freiraum zugesteht, um zu trainieren und an den verlängerten Rennwochenenden teilzunehmen.» Für Annina Zberg eine ideale Ausgangslage. Die Sarnerin hofft unter anderem, dank dieser Unterstützung, ihrem Traum bezüglich Teilnahme an den Olympischen Spielen der Jugend im Jahr 2020 einen Schritt näherzukommen.