Der HC Seetal überrascht auch in den Playoffs gegen St. Moritz Zwei Playoff-Achtelfinalspiele sind absolviert, dem HC Seetal fehlt noch ein Sieg für den Einzug in die Viertelfinals. Der HC Luzern dagegen ist gegen Weinfelden mehr gefordert. Michael Wyss

HC-Luzern-Stürmer Luca-Paolo Matter. (Bild: Michael Wyss)

Eishockey Die Playoff-Achtelfinals (best-of-5) in der 2. Liga starteten mit einer Überraschung. Aufsteiger Seetal führt in den Achtelfinals gegen das favorisierte St. Moritz 2:0. Spielertrainer Sven Trachsler: «Wir arbeiten sehr hart und jeder Spieler stellt sich in den Dienst des Teams. Das ist ein wichtiger Baustein. Die Spiele gegen die Bündner sind für uns Highlights. Doch wir spielen nicht zum Plausch und ruhen uns nicht auf den Lorbeeren aus, sondern nehmen dieses Dessert sehr ernst.»

Nicht wunschgemäss läuft es den Küssnachtern, die gegen Küsnacht ZH 0:2 in Rückstand liegen. Trainer Michael Imhof: «Aufwand und Ertrag stimmen in keinem Verhältnis. Wir sind derzeit nicht effizient.» Das sportliche Ziel mit dem Erreichen der Playoffs hatte der Aufsteiger aber bereits erreicht. Imhof: «Ich bin natürlich trotz allem sehr stolz auf das bisher Erreichte.» Auch Zug scheint das frühe Aus nicht mehr abwenden zu können. Qualifikationssieger Bassersdorf führt 2:0.

HC Luzern heute vor der letzten C up-Hürde

Spannend ist die Serie zwischen Luzern und Weinfelden (1:1). Auf Luzerns überraschende 3:4-Heimniederlage folgte nun ein 3:1-Auswärtssieg. Trainer Robert Küttel: «Wir haben im zweiten Spiel vieles richtig und besser gemacht. Es war eine Leistungssteigerung ersichtlich. Das Engagement und der Siegeswille stimmte, doch die Thurgauer werden uns weiter fordern.» Heute (19.30 Eiszentrum) trifft der HCL in der letzten Cup-Qualifikationsrunde auf den Erstligisten Uzwil. Der Sieger steht in der ersten Hauptrunde 2019/20. Gelingt Luzern nach Siegen gegen die Erstligisten Prättigau-Herrschaft (4:2) und Wil (4:0) der grösste Erfolg in der Vereinsgeschichte? «Motivieren für diesen Fight muss uns keiner. Der jüngste Sieg in Weinfelden hat uns zusätzlich beflügelt», so HCL-Stürmer Luca-Paolo Matter.

Auf dem Weg zum Klassenerhalt ist Sursee, das mit zwei Siegen in die Abstiegsrunde startete.