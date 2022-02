Eishockey Nach Sieg im Playoff-Viertelfinal: Der HC Luzern plant den nächsten Coup Eishockey-Erstligist Luzern eliminiert Wil und steht im Halbfinal.

«Ich bin erleichtert und sehr stolz auf meine Equipe. Es war kein einfaches Spiel, nach dem Wil die Serie am Dienstag auf 1:2 verkürzte. Die Spannung war zurück und die Wiler witterten ihre Möglichkeiten. Doch meine Spieler waren mental bereit, meisterten diese Hürde mit grossem Kampfgeist und enormer Willensleistung. Wir blieben stets geduldig», so Luzerns Headcoach Raphael Zahner nach dem 2:1-Sieg im vierten Spiel und dem gleichbedeutenden Einzug in den Halbfinal. Die hart umkämpfte Serie endete 3:1 (Best of 5) für den HCL.

Die Luzerner verwerteten vor heimischer Kulisse den zweiten Matchpuck, dank Treffern von Loris Müller (26.) und Cyril Niederhäuser (51.). Zahner:

«Es war erneut ein enges Spiel, das auf beide Seiten hätte kippen können. Das vierte Spiel war ein Spiegelbild dieser Serie. Erstmals fiel die Entscheidung nach 60 Minuten. Wir erlebten bereits zuvor zwei Verlängerungen und ein Penaltyschiessen. An Dramatik war diese Affiche nicht zu überbieten.»

Wo sieht Siegestorschütze Niederhäuser den Grundstein zum Weiterkommen? «Der Sieg im ersten Spiel war sehr wichtig. Dass wir gleich das Break zu Beginn schafften, hat uns viel Selbstvertrauen gegeben und beflügelt. Um solche grosse Siege feiern zu können und in dieser Serie bestehen zu können, benötigt es auch blaue Flecken. Die haben wir geholt und viel Herzblut gezeigt.»

Frauenfeld bereits einmal besiegt

Gegen Frauenfeld sei nun «alles möglich, wir müssen uns auch vor diesem Gegner nicht verstecken. Dass wir die Serie wiederum auswärts beginnen müssen, ist kein Nachteil für uns, wie es bereits gegen Wil zeigte. Die Thurgauer stehen unter Druck. Wir sind auf dem Papier krasser Aussenseiter, doch jederzeit für eine Überraschung gut.» ­Übrigens: zum Saisonauftakt am 13. September 2021 feierte der HCL in Frauenfeld einen 2:1-Erfolg und düpierte den Aufstiegsanwärter. Wenn das kein gutes Omen ist für das erste Spiel am Dienstag (20.00). Niederhäuser:

«Die Playoffs haben gezeigt, dass jedes Spiel zuerst gespielt werden muss und es immer wieder Favoriten gibt, die straucheln.»

Wie der überragende Qualifikationssieger Pikes Oberthurgau: Er musste sich gegen Bellinzona überraschend 0:3 in der Serie geschlagen geben.