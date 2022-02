Fussball Ihr Herz schlägt eben doch für Blauweiss: Flavia von Känel haut die Bälle wieder für den FC Luzern weg Nach einer halben Saison ist Flavia von Känel zurück beim FC Luzern. Die Verteidigerin gibt ein starkes Comeback.

Als Innenverteidigerin des FC Luzern war sie eine der Baumeisterinnen des Cupsieges im vergangenen Frühjahr. Dennoch zog es Flavia von Känel im Sommer zu den Young Boys. Ein Fehler sei dieser Wechsel, sagte damals ein Insider des FCL, die Spielerin hätte sich in Luzern besser entwickeln können.

Flavia von Känel klärt gegen die Aarauerin Sina Reinschmidt (links). Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 12. Februar 2022)

Nun ist sie wieder zurück, als Fehler will sie ihren Wechsel nach Bern indes nicht bezeichnen. «Es war eine Erfahrung, die ich nicht bereue», sagt sie, «aber ich bin megafroh, dass ich wieder hier bin. Mein Herz schlägt eben doch Blauweiss.» Die Otelfingerin sei von der Equipe mit offenen Armen aufgenommen worden. Auch sportlich läuft es im neuen Jahr rund. Auf den 4:0-Sieg in Lugano liessen die Super-League-Frauen des FC Luzern am Samstag ein 3:1 über den frechen Aufsteiger Aarau folgen. Die Ausbeute der ersten neun Saisonpartien war mit acht Punkten und einem Torverhältnis 14:18 ziemlich mager. Da schlagen diese sechs Punkte im 2022 doch schon ziemlich zu Buche.

Zauberball Von Känels bringt das Führungstor

Die Luzernerinnen stiegen forsch in das Spiel gegen die Aarauerinnen ein. Bereits nach wenigen Sekunden hatte Chiara Messerli die Führung auf dem Fuss. Drei Minuten später holte Luzern das Verpasste nach: Ein Zauberpass von Flavia von Känel erreichte Messerli hinter der Abwehr der Gäste, die in vollem Lauf Goalie Cheyenne Voit mit einem schönen Lobball überlistete.

«Dieses frühe Tor war sehr wichtig für uns, weil wir später in dieser Halbzeit doch etwas Mühe hatten»,

meinte Von Känel hinterher. In der Tat gaben sich die Aufsteigerinnen keiner Schockstarre hin. Das Team von Ex-Buochs-Trainer Selver Hodzic spielte in der Folge munter mit, setzte die Luzernerinnen unter Druck. FCL-Verteidigerin Lynn Häring hätte aus Aarauer Sicht in der 32. Minute vom Platz gestellt gehört, weil sie als hinterste Frau ihre Gegenspielerin nach ihrem Ballverlust daran hinderte, auf den FCL-Kasten loszuziehen. Die gelbe Karte war aber wohl keine Fehlentscheidung: Die Aktion fand nahe der Seitenauslinie statt, sodass die Aarauerin wegen des weiteren Weges in den Strafraum noch hätte gestellt werden können.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste weiter auf den Ausgleich, das Heimteam hatte die Lage bis auf die Chance von Sonja Giraud (52.) praktisch jederzeit im Griff. Und es schlug gnadenlos zu. Erst traf Alena Bienz mit einem herrlichen Linksschuss zum 2:0 (59.). In der 81. Minute narrte Stürmerin Sina Cavelti ihre Gegenspielerinnen gleich mehrmals, ehe sie mit rechts zum 3:0 traf. Die eingewechselte Anna Geiser traf kurz vor Spielende noch zum 1:3, doch wenig später bejubelten die Luzernerinnen ihren zweiten Sieg dieses Jahres.

Flavia von Känel spielt wieder in blau-weiss. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 12. Februar 2022)

Dieses Jahr werden Playoffs ausgetragen

«Diese sechs Punkte tun uns gut», sagte Von Känel und verwies auf den guten Teamzusammenhalt. Statt in die Türkei ins Trainingslager zu fliegen, hielt das Team von Trainer Edvaldo Della Casa eine Intensivwoche in der Region ab. Trotz einiger Wechsel im Kader harmoniert das Team bereits.

Sportlich sieht die Lage weniger rosig aus: Der Abstand des Sechsten auf Platz fünf beträgt sechs Punkte. Doch der Modus lässt diesmal keine Langeweile aufkommen: Die ersten Acht erreichen die Playoffs. «Und da kann vieles passieren», verspricht Flavia von Känel. Erst recht, nachdem sie wieder zurück bei ihrem Herzensverein ist.