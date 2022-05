Radsport BMX-Club Speedpower Littau-Luzern: Hier trifft sich die BMX-Szene Fahrer messen sich an der Deutschweizer Meisterschaft. Gestartet wurde vom Nachwuchs bis zur Elite.

BMX-Fahrer auf der Anlage in Luzern.

Der BMX-Club Speedpower Littau-Luzern hat am Samstag den ersten Lauf der Deutschschweizer Meisterschaft (DSM) im BMX organisiert. Gestartet wurde in verschiedenen Kategorien, vom Nachwuchs bis zur Elite. «Die Organisation eines DSM-Laufes ist für unseren Verein ein grosser Höhepunkt im Jahr», sagte Präsidentin Rita Geser. «Hier trifft sich die BMX-Szene, aus gesellschaftlicher Sicht ist es ein wichtiger Event.» Zum Verein gehören auch die Brüder Linus (9) und Flurin (7) aus Rain. Ihr Vater Christian Zumbühl sagte:

«Unsere Jungs profitieren von sehr guten Trainingsmöglichkeiten und können an den Wettkämpfen zeigen, was sie lernen. Hier werden die Kinder gefördert, individuell abgestimmt auf das Bedürfnis jedes Einzelnen.»

Der BMX-Club Speedpower Littau-Luzern wurde 1983 in Malters gegründet, 1989 wurde mit dem Bau der Rennbahn im Quartier Ruopigen begonnen. «In der Zentralschweiz haben wir die grösste und attraktivste BMX-Anlage», sagte Geser. Dass die Anlage einiges zu bieten hat, bestätigte auch DSM-Elite-Fahrer Cyril Jakob: «Die Anlage beinhaltet alles, was sich ein BMX-Fahrer wünscht. Auch die Stimmung ist perfekt, das Publikum ist hautnah am Renngeschehen dabei.» Am Mittwoch (17.30 Uhr), findet ein Schnuppertraining statt. Kinder ab fünf Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.