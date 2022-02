Rollhockey Kanterniederlage für den RHC Uri im Gotthardderby Der RHC Uri verlor das erste NLA-Spiel unter dem neuen Trainer David Esteves in Biasca gleich mit 0:7.

David Esteves gelingt der Einstand als Spielertrainer nur bedingt. Bild: PD

Obwohl David Esteves erst seit einer Woche im Amt ist, war seine Handschrift sofort erkennbar. Mit einer Zonendeckung versuchte er die Tessiner zu überraschen. Tatsächlich biss sich das Heimteam vor allem in den Startminuten die Zähne an der ungewöhnlichen Urner Abwehrformation aus. Im Angriff spielten die Urner strukturiert, aber wenig zwingend. Ricardo Figueiredo, der Biasca-Torhüter mit Urner Vergangenheit, blieb makellos.

In der 13. Spielminute eröffnete schliesslich Biasca-Urgestein Ivan Ruggerio den Torreigen mit einem Ablenker. Mit dem knappen 0:1-Rückstand ging es schliesslich in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ging plötzlich alles ganz schnell. Bereits nach 27 Sekunden traf Biascas argentinischer Spielertrainer Pablo Saez mit einem Schlenzer in die linke hohe Ecke zum 2:0. Zwei Minuten später doppelte der klein gewachsene Angreifer mit einem wunderschönen Schuss ins Lattenkreuz nach. Bevor Uri sich fangen konnte, erhöhte Biasca mit zwei weiteren Toren in der 29. und 31. Minute auf 5:0.

Kein Durchkommen bei Goalie Figueiredo

Das Meisterschaftsspiel verkam zu einem Trainingsspiel. Von der Intensität vergangener Gotthard-Derbys war nichts zu spüren. Dafür waren die Urner an diesem Abend schlicht zu harmlos. Biasca erhöhte in der 36. Minute auf 6:0. In der Folge vermochten die Gäste die Negativspirale zu durchbrechen. Vereinzelt gelang es gar, offensive Nadelstiche zu setzen. Doch an Figueiredo im Gästetor führte an diesem Abend kein Weg vorbei. Den Schlusspunkt setzte Biascas Giacomo Scanavin in der zweitletzten Minute. Mit einem direkten Freistoss besorgte er das 7:0.

Eine bittere Niederlage für Uri. Spielertrainer David Esteves meinte nach dem Spiel:

«Meinen Einstand als Spielertrainer habe ich mir natürlich anders vorgestellt. Die erste Hälfte war nicht schlecht, aber in der zweiten Hälfte sind wir komplett eingebrochen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.»

Nächsten Sonntag treffen die Urner zu Hause auf Dornbirn (15.00).