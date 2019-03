Die Schwyzer Ski-Weltmeisterin Juliana Suter steht vor einer kniffligen Situation Am Samstag wurde Juliana Suter auf dem Stoos von ihrem Fanclub gebührend gefeiert. Der im Val di Fassa gewonnene WM-Titel bei den Juniorinnen berechtigt die 20-Jährige für den Start am letzten Weltcup-Rennen. Peter Gerber Plech

Juliana Suter wurde an der Weltcup-Abfahrt von Crans Montana 42. Bild: Dominic Richter/Freshfocus (23. Februar 2019)

Die mit Gratulationen beschrifteten Leintücher, die an Balkonen und Hausfassaden im autofreien Dorf Stoos hängen, belegen, dass kürzlich etwas Besonderes passiert sein muss. Es waren in der Tat besondere Momente, die der 27. Februar 2019 für Juliana Suter, Einwohnerin aus eben diesem Schwyzer Dorf, auf Lager hatte. Juniorenweltmeisterin in der Abfahrt zu werden, ist für sich schon eine grosse Sache. Die Schwyzerin durfte diese unvergesslichen Augenblicke im Fassatal (Italien) mit den Eltern, mit ihrem älteren Bruder und mit der Patentante, die nur selten bei einem Rennen auftaucht, teilen.

Damit auch diejenigen, die an diesem so erfolgreichen Mittwoch nicht in Italien dabei waren, ihre Juliana Suter feiern können, lud der Fanclub am Samstag in die Mosi-Bar zu einer ersten kleinen Feier. Schliesslich ist die 20-Jährige Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt. «Das ist klar das Highlight meiner bisherigen Laufbahn», sagt die Speed-Spezialistin. «Ich freue mich riesig über den Titel. Aber fast noch mehr freue ich mich darüber, dass Noemie Kolly und ich einen Doppelsieg gelandet haben. Das ist wirklich cool.»

Die Tatsache, dass Juliana Suter diesen Titel im Val di Fassa hatte gewinnen können, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Am 21. Dezember 2017 war es, als Juliana Suter am Passo San Pellegrino die Europacup-Doppelabfahrt gewinnen und damit im Europacup so richtig ankommen konnte. Aufgrund der Trainingsfahrten in den Tagen vor dem Rennen gehörte sie zu den engsten Anwärterinnen auf die WM-Medaillen. Das aber habe sie nicht nervös gemacht, sagt Suter. «Ich habe nach den Trainings gewusst, dass ich für das Rennen noch Luft nach oben habe. Das hat mir eher eine gewisse Sicherheit gegeben als mich nervös gemacht.»

Weltcup-Abfahrt oder doch Europacup?

Der Titel Junioren-Weltmeisterin berechtigt Juliana Suter zur Teilnahme an der letzten Weltcup-Abfahrt, die am 13. März in Soldeu (AND) über die Piste gehen wird. Ob sie dort tatsächlich startet, ist noch offen. Einen Tag nach dem Weltcup-Final findet in Sella Nevea (ITA) die letzte Europacup-Abfahrt statt und die Trainings zu diesem Rennen überschneiden sich mit den Trainings und dem Rennen in Soldeu. Und das bringt Juliana Suter in eine knifflige Situation. «Bei mir geht es noch darum, ob ich via Europacup einen fixen Startplatz für die Weltcup-Abfahrten im kommenden Winter erreichen kann.» Die Geschichte ist insofern heikel, weil Teamkollegin Luana Flütsch die einzige Fahrerin ist, die Suter den für den Fix-Platz notwendigen dritten Rang in der EC-Abfahrtswertung noch streitig machen könnte. Dazu müsste die Bündnerin Flütsch, die mit 213 Punkten 87 Zähler hinter Juliana Suter liegt, das Rennen aber gewinnen. «Leider besteht die Chance nicht mehr, dass wir beide Ende Saison auf dem Podest stehen können. Es heisst entweder sie oder ich.»

Also was jetzt? Pokern und hoffen, dass Luana Flütsch nicht gewinnt, oder doch auf Nummer sicher gehen und in Italien selber auch antreten? «Ich habe die Qual der Wahl. Die Trainer werden mir ihre Ansicht sagen und während der Trainingstage im Hoch Ybrig werde ich mich dann entscheiden.»

Ob Europacup-Final oder Weltcup-Final – der Schwyzerin stehen so oder so noch zwei Saisonhöhepunkte bevor. «Ich freue mich riesig auf die Schweizer Meisterschaften. Diese finden auf dem Stoos statt» Und die Pisten vor ihrer Haustüre kennt Juliana Suter einerseits bestens und andererseits hatte sie dort 2018 als Nachwuchs-Schweizer-Meisterin in der Abfahrt auch schon einen schönen Erfolg feiern dürfen. Wenn das keine guten Vorzeichen sind ...