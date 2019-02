Kommunikationspanne – das Handballspiel in Stans fällt ins Wasser Alles ist angerichtet für ein Handballfest, doch dann muss die NLB-Partie zwischen Stans und Leader Endingen abgesagt werden. Der Grund: Die Schiedsrichter sind nicht aufgetaucht. Stephan Santschi

Philipp Bühlmann, Präsident des BSV Stans: «Es kann, sollte aber nicht passieren. Wichtig ist, dass nun Massnahmen getroffen werden, damit so etwas nicht mehr vorkommt.» Bild: Oliver Mattmann (Stans, 17. Dezember 2018)

In einem Punkt waren sich am Samstagabend in der Eichli-Halle alle einig: So etwas hatte auf diesem Niveau bisher noch keiner erlebt, selbst die Alteingesessenen im Handball schüttelten nur den Kopf. Rund 500 Zuschauer sassen auf der Tribüne, die beiden Teams aus Stans und Endingen wärmten sich auf, alles war angerichtet für ein packendes Spitzenspiel in der NLB. Doch dann vermeldete der Speaker fünf Minuten vor dem geplanten Anpfiff: «Das Spiel kann nicht stattfinden, die Schiedsrichter sind nicht erschienen.»

Fabian Jergen und Matthias Zaugg waren ursprünglich für diese Partie eingeteilt worden. Jergen aber musste sich operieren lassen, weshalb das Duo das Aufgebot angeblich zurückgewiesen hatte. Die Einsatzstelle der Schiedsrichterabteilung im Schweizerischen Handballverband (SHV) habe aber keine entsprechende Meldung erhalten, heisst es. «Es handelt sich dabei um den klassischen Fall eines Missverständnisses. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler», sagte Matthias Schlageter, Kommunikationsverantwortlicher der Liga, gegenüber der Aargauer Zeitung zu dieser historischen Kommunikationspanne.

Fehlerhafter Verband übernimmt keine Kosten

Für die Aargauer war dieses Missgeschick besonders ärgerlich, wendeten sie doch insgesamt rund acht Stunden für Anfahrt, Vorbereitung und Rückreise auf. Auch für den BSV Stans entstanden unnötige Kosten (Gemeindebeitrag für die Halle, Reinigung, Ausfall der Festwirtschaft), doch Präsident Philipp Bühlmann wollte den Verband nicht zu stark kritisieren: «Es kann, sollte aber nicht passieren. Wichtig ist, dass nun Massnahmen getroffen werden, damit so etwas nicht mehr vorkommt.»

Den Zuschauern wurden die Eintrittstickets beim Verlassen der Halle zurückvergütet, «viele haben uns das Geld aber als kleinen Sponsoringbeitrag überlassen, das hat mich sehr gefreut», hielt Bühlmann fest. In einem Punkt hat der SHV am Wochenende jedenfalls schon mal sehr schnell reagiert: In einer Mitteilung machten sie den Protagonisten der beiden Vereine mit einem Verweis auf das Wettspielreglement klar: «Entstandene Kosten für ausgefallene Spiele wegen fehlender Schiedsrichter können beim Verband nicht geltend gemacht werden.»

Ein wenig Sport bekamen die Zuschauer dann doch noch zu sehen. Die beiden Teams entschieden sich spontan zur Austragung eines 30-minütigen Trainingsspiels, das sich allerdings bald als Plausch-Mätschli entpuppte. So machte beispielsweise der Endinger Lukas Riechsteiner nach einem verschossenem Gegenstoss die jeweils im Training geforderten Straf-Liegestütze.

Plauschmatch ohne Berührungen

«Das hätten wir auch sein lassen können. Die Endinger wünschten nämlich, dass das Spiel ohne Berührungen stattfindet», berichtet der Stanser Trainer Andy Gubler. Schliesslich machten die beiden Mannschaften noch ein gemeinsames Gruppenfoto, ehe sich die Stanser an die Fasnacht verzogen und die Endinger im Restaurant Allmendhuisli ein Nachtessen einnahmen.

Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Die beiden Vereine müssen sich gemeinsam auf einen neuen Termin einigen. Laut Gubler möchten die Endinger nicht unter der Woche anreisen: «Viele freie Wochenenden gibt der enge Spielplan aber nicht her. Und jene, die frei sind, haben einige unserer Spieler wohl schon anderweitig verplant. Es wird schwierig.» Der nächste Einsatz der Stanser findet am kommenden Samstag zu Hause gegen Birsfelden statt (17 Uhr) – vorausgesetzt, das aufgebotene Schiedsrichter-Duo Stefan Kappler und Fabian Zürcher findet den Weg in die Eichli-Halle. Die gute Nachricht für den BSV Stans: Die eigene Personalsituation entschärft sich zusehends, die zuletzt verletzten Yves Mühlebach, Mario Christen und Livio Wanner sind wieder im Training.