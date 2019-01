Korbball: Verfolger von Wikon stolpern Im Kampf um den Innerschweizer 1.-Liga-Hallenmeister schafft sich der STV Wikon eine gute Ausgangslage. Neuenkirch und Menznau hingegen geben weitere Punkte ab. Ruedi Vollenwyder

Der Wikoner Samuel Kilchmann (rechts) versucht den gefährlichen Neuenkircher Centerspieler Alex Käslin beim erfolgreichen Korbwurf zu hindern.Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. Januar 2019)

Mit dem STV Wikon wird wohl ein neuer Vereinsname die Meisterliste der Innerschweizer Hallenkorbballer zieren. Da Verfolger Menznau gegen Bözberg verlor und Wikon das Spiel der Runde gegen den Titelverteidiger KR Neuenkirch für sich entscheiden konnte, kann das Team um Trainer Franz Vogel mit vier Punkten Vorsprung in die letzten drei Partien steigen – eine sehr gute Ausgangslage. Das grosse Plus im Team von Wikon ist die Ausgeglichenheit. Im dem mit 11:6 gewonnenen Match gegen den Titelverteidiger KR Neuenkirch trafen sechs der sieben Wikon-Spieler in den gegnerischen Korb. Es war ein sehr spannendes, intensives und auch emotionales Spiel, das die Fans zu sehen bekamen. Bis zur Pause (5:4) konnte Neuenkirch noch mithalten. Dann zogen die Wikoner, die den gefährlichen Korbleger und Centerspieler Alex Käslin mit einer Doppeldeckung «aus dem Spiel nahmen», auf und davon (7:4/10:5) und legten so den Grundstein zum verdienten Sieg. Unerwartete Schützenhilfe von Bözberg Neuenkirch-Captain Oliver Salzmann nach der misslungenen Revanche (Vorrundenspiel 3:9): «Die Energie war da, die Motivation und der Einsatz stimmte. Aber vorne haben wir den Korb nach Würfen von den Aussenpositionen nicht getroffen. Gratuliere, Wikon hat den Sieg verdient.» Neuenkirch ist den Titel eines Innerschweizer Meisters also los. Als Nachfolger steht der STV Wikon in den Startpflöcken. Denn das Vogel-Team bekam vom stark aufspielenden STV Bözberg unerwartete Schützenhilfe. Denn sie schlugen den KTV Menznau, den hartnäckigsten Verfolger von Wikon, klar mit 8:5.David Lang, der im Match gegen Neuenkirch das Skore für Wikon eröffnete: «Unsere tolle Teamleistung war der Grundstein für den Sieg. Jetzt lassen wir uns ‹die Butter nicht mehr vom Brot nehmen›. Die vier Punkte Vorsprung sollten für den Meistertitel reichen.» Und Trainer Franz Vogel, der seine Nervosität nicht verbergen konnte, doppelte nach: «Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Mannschaft hätte den Titel verdient.» Wikon bekommt es am letzten Spieltag mit Schwyz, Fides Ruswil und Wolhusen zu tun. Alles Gegner, die noch im Abstiegskampf involviert sind. «Die nötigen drei Punkte zum Titelgewinn werden wir, mit dem nötigen Respekt gegenüber den Gegnern, bestimmt noch einspielen», ist der 30-jährige Routinier David Lang überzeugt. Abstiegskampf ist nach Buochs-Effort neu lanciert Vor dem Beginn des fünften Spieltages lag der STV Buochs scheinbar rettungslos mit nur fünf Punkten am Tabellenende. Doch die Nidwaldner rappelten sich auf und holten gegen die direkten Abstiegskampf-Gegner Wolhusen (6:3), Fides Ruswil (12:10) und Schwyz (4:4) wertvolle fünf Punkte. Die pikante Ausgangslage vor dem letzten Spieltag: Buochs (Rang 6) und Boswil (10.) trennen nur drei mickrige Zähler.

Wolfenschiesserinnen im Vormarsch

Dank den Siegen über Urtenen, Santenberg und Dottikon hat sich der STV Wolfenschiessen auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet. Die vier Punkte Vorsprung auf Willisau und Menznau sollten für die Titelverteidigung ausreichen. Willisau, das überraschend Leader Wettingen mit 6:4 bewang, und Menznau (nur ein Sieg) buhlen um die Silbermedaille.