Kriens leiht Elia Alessandrini vom BSC Young Boys aus Die SCK-Familie erhält weiter Zuwachs. Vom BSC Young Boys leiht der SC Kriens Elia Alessandrini für eine Saison aus.

Elia Alessandrini (rechts) wechselt leihweise zum SC Kriens. (KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay)

(pd/stg) Der 22-Jährige spielte in der vergangenen Saison leihweise beim FC Chiasso und absolvierte dort 27 Pflichtspiele. Dabei erzielte der 1,80 Meter grosse Verteidiger zwei Tore. Der Schweiz-Italiener durchlief alle U-Mannschaft bei den Young Boys und gehörte regelmässig zum Kader der Schweizer U-Nationalmannschaften.

Anthony Bürgisser verlängert, Selmani wird ausgeliehen

Weiter hat SCK-Mittelfeldspieler Anthony Bürgisser (24) seinen Vertrag um ein Jahr bis 2020 verlängert und geht damit in seine fünfte Saison beim SC Kriens. Gleichzeitig wird Mittelfeldspieler Edmond Selmani (24) für die kommende Saison in die 1. Liga Classic an den FC Langenthal ausgeliehen. Das teilt der SC Kriens am Donnerstag mit.