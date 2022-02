Handball Der KTV Altdorf startet geschwächt in den Abstiegskampf Zum Auftakt der Abstiegsrunde in der 1. Liga müssen die Altdorfer Handballer eine schwierige Aufgabe bewältigen. Hinzu kommen mehrere Absenzen.

Fabian Auf der Maur erlitt im Dezember einen Kreuzbandriss. Bild: Urs Hanhart

Vor sieben Wochen beendete der KTV Altdorf die Qualifikation in der 1. Liga auf dem 5. Platz. Damit verpassten die Urner Handballer die Finalrunde deutlich und wurden in die Abstiegsrunde verbannt. Diese hätte an sich bereits am 8. Januar beginnen sollen. Aber aufgrund der Coronapandemie wurde der Start um einen Monat nach hinten verschoben. Dadurch blieb den Teams etwas mehr Vorbereitungszeit.

Bei den Altdorfern verliefen die letzten Wochen allerdings alles anders als wunschgemäss. Coach Stefan Arnold sagt: «Wir hatten mit diversen Absenzen zu kämpfen. Leider werden uns in nächster Zeit einige wichtige Stammkräfte nicht zur Verfügung stehen.» Rechtsaussen Fabian Auf der Maur erlitt im Dezember im Spiel gegen Emmen einen Kreuzbandriss. Ersetzen soll ihn der Youngster Lorin Schleich, der noch nicht über allzu viel Erfahrung verfügt. Voraussichtlich bis im April fehlen wird Keeper Jan Dittli, der aus Studiengründen in Singapur weilt. Luca Aschwanden und Carlo Inderbitzin sind im Militär und bekommen wahrscheinlich keine Freigabe für die Spiele. «Wir haben mit einem sehr knappen Kader zu kämpfen. Zudem ist es momentan schwer, einzuschätzen, wo wir stehen», so Arnold.

West HBC ist ein unbequemer Gegner

In der Abstiegsrunde muss die KTV-Mannschaft gegen fünf Teams antreten. Aus der eigenen 1.-Liga-Gruppe sind dies der KTV Muotathal und der TV Muri. Dazu gesellen sich noch West HBC (Crissier), Lyss und Herzogenbuchsee aus der Westschweizer Gruppe. Der Modus sieht vor, dass der Gruppenletzte direkt in die 2. Liga absteigt. Der Gruppenvorletzte muss in eine Barrage. Das bedeutet: Mit Sicherheit oben bleibt nur ein Quartett.

Im Auftaktmatch, das am Samstag in der Feldli-Halle ausgetragen wird, muss der KTV Altdorf gegen West HBC antreten. Die Westschweizer sind ein Kontrahent, vor dem Coach Arnold grossen Respekt hat, wie er erklärt: «Diese Mannschaft hat lange vorne mitgemischt und die Aufstiegsrunde letztlich nur knapp verpasst. Ich erwarte einen unbequemen Gegner, der uns alles abverlangen wird. Zur Spielweise der Waadtländer liegen uns allerdings fast keine Informationen vor. Dementsprechend schwierig ist es, sich auf dieses Team einzustellen.» West HBC konnte acht der 14 Qualifikationsspiele für sich entscheiden. Damit haben die Romands eine geringfügig bessere Ausbeute vorzuweisen als die Altdorfer Handballer.

Altdorf muss «stets auf der Hut sein»

Das auf dem Papier stärkste Team der Sechsergruppe dürfte zweifellos der KTV Muotathal sein. Die Schwyzer waren lange auf bestem Weg Richtung Aufstiegsrunde, ehe ihnen zum Schluss etwas die Puste ausging. Das erste von zwei Derbys steht bereits in der zweiten Runde an. Altdorf muss am 12. Februar im Täli antreten. Dieses Duell dürfte ein Highlight werden. Die Gelb-Schwarzen haben also ein sehr happiges Startprogramm zu bewältigen. Stefan Arnold sieht aber auch den anderen Begegnungen respektvoll entgegen. «In unserer Gruppe sind mit West HBC, Herzogenbuchsee und Lyss drei Mannschaften, die wir kaum kennen», begründet er. «Bei nur zehn Runden muss man stets auf der Hut sein, und man darf keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen, zumal alle wieder bei null beginnen. Nach einem schlechten Start kann man schnell unter Druck geraten, was wir unbedingt verhindern möchten.»