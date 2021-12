Handball Emmen bewahrt kühlen Kopf im Muotathaler Hexenkessel Emmen gewinnt den Showdown vor grossartiger Kulisse in Muotathal mit 33:27 und zieht in die 1.-Liga-Aufstiegsrunde ein.

Der Emmer Mark Schelbert spielt sich am Muotathaler Martin Betschart (rechts) vorbei. Bild: Nadia Schärli (Muotathal, 11. Dezember 2021)

Die Protagonisten staunten nicht schlecht am Samstag in Muotathal. 460 Zuschauer, Trycheln, Pauken und Hörner – die Mehrzweckhalle mutierte zum Hexenkessel. «Extrem lässig, es herrschte eine Lautstärke, wie ich sie lange nicht mehr erlebt habe, auch nicht in der NLA», staunte Emmens Trainer Gery Bucher. Und Andi Ulrich, der Präsident der Muotathaler Handballer, schwärmte:

«Ich hatte Gänsehaut.»

Anlass für dieses Volksfest war die Affiche in der Gruppe 3 der 1. Liga. Am letzten Spieltag der Hauptrunde trafen sich Muotathal und Emmen zum Showdown, denn nur einer konnte hinter den bereits qualifizierten Dagmersellern in die Finalrunde einziehen. Den Luzernern reichte dabei ein Remis, die Schwyzer allerdings brauchten einen Sieg.

Spitzenkampf ist früh entschieden

So fantastisch die Rahmenbedingungen waren, so schnell verlor der Spitzenkampf an Spannung. Eine Viertelstunde war er ausgeglichen, dann setzten die effizienten Emmer zu einem Zwischenspurt an, erhöhten die Führung innert acht Minuten von 9:8 auf 14:8.

«Hinten haben wir in dieser Phase dicht gemacht, Bälle geklaut und Gegenstösse laufen können»,

freute sich Bucher. Dabei musste er seinen Innenblock kurzfristig neu formieren, weil Abwehrchef Roger Scherer verletzungsbedingt ausgefallen war. Lou Dürger und Brian Brüchli, beide 20-jährig, erledigten den Job indes zufriedenstellend.

Willisauer Frauen stehen in der Finalrunde Auch die 1.-Liga-Finalrunde der Frauen wird im neuen Jahr mit Zentralschweizer Beteiligung über die Bühne gehen. Nach der SG Muotathal/Mythen-Shooters, welche die Gruppe zwei souverän gewonnen hat, spielt der STV Willisau mit Trainer Peter Joller um den Aufstieg in die SPL 2. Die sechs besten Teams der 1. Liga tragen dabei eine Doppelrunde aus (zehn Partien), der Erstklassierte steigt am Ende auf. Kriens, Emmen und Malters kämpfen derweil in der Abstiegsrunde um den Ligaerhalt. (ss)

Zur Pause führte Emmen mit 18:13 und nach dem Seitenwechsel war schnell klar, dass es sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lässt – bis zur 42. Minute hatten die Gäste den Vorsprung auf 24:15 ausgebaut. Mit einer Doppelmanndeckung auf Mark Schelbert und den letztlich neunfachen Torschützen Luka Kovacevic versuchte Muotathal den Turnaround zu erzwingen, doch näher als auf vier Treffer (54./25:29) kamen die kampfstarken Gastgeber nicht mehr heran.

Die Emmer profitierten dabei von ihrer breiten Spielerdecke. Weder die Ausfälle von Fabian Häberli, Lou Dürger und Pascal Gysin, die alle während der Partie mit Verletzungen ausfielen, noch die rote Karte gegen Roy Bucher führten in ihrem Spiel zum Bruch. «Acht, neun Spieler trainierte ich bereits in der SG Pilatus. Mein Kredo war stets, dass jeder mindestens auf zwei verschiedenen Positionen spielen kann», erklärt Bucher und schmunzelnd fügt er an:

«Als U19-Trainer war ich mir zudem Improvisation gewohnt, weil mir von oben immer wieder Spieler weggenommen wurden.»

Während Muotathal, Altdorf und Kriens die Abstiegsrunde durchlaufen müssen, spielen Emmen und die überraschenden Dagmerseller in der Finalrunde. Die besten acht Teams der 1. Liga tragen ab Mitte Januar eine Doppelrunde (14 Spieltage) um zwei Plätze in der NLB aus. Emmen, das über viel Qualität und einen ausgewogenen Mix aus Jugend und Routine verfügt, setzt sich laut Bucher nicht unter Druck, will aber «in absehbarer Zeit in die NLB aufsteigen». Die zweite Mannschaft von GC Amicitia Zürich, wenn sie der Verband lässt, sowie Arbon und Yverdon gelten als stärkste Konkurrenz.