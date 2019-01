Magere Ausbeute des Zentralschweizer Tennis-Nachwuchses in Kriens In Kriens wurde die Junior Champions Trophy zum 50. Mal ausgetragen. Die Zentralschweizer konnten bloss 13 Einzel-Spiele für sich entscheiden. Frank Marti

U16-Juniorinnen: Für Kiara Cvetkovic aus Geuensee war der Halbfinal Endstation. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 13. Januar 2019)







Was die organisatorische Seite betrifft, war die 50. Ausrichtung der Junior Champions Trophy ein voller Erfolg. Was die von den Zentralschweizer und Zuger Nachwuchskräften auf den Courts in Kriens und Ruopigen abgelieferten Leistungen angeht, drängen sich aber doch einige Abstriche auf. Mit 13 gewonnenen Einzelpartien, verteilt auf 15 Spieler (8 Girls/7 Boys), fällt die sportliche Ausbeute eher mager aus.

In den beiden Königsdisziplinen (U18) erreichte von sechs regionalen Teilnehmern einzig Noah Lopez die Viertelfinals. Gegen Leandro Riedi, den späteren Finalisten, buchte der in Barcelona trainierende Ballwiler immerhin je vier Games. Michelle Lanz, erste regionale Hoffnungsträgerin, musste sich bereits im Achtelfinal gegen Bubina Marta De Ponti verabschieden. Wie Riedi schaffte auch die NLC-Interclubspielerin von TC Mendrisio) den Einzug in den Final, den sie gegen die topgesetzte Solothurnerin Nina Geissler nur äusserst knapp verlor.

Eine Altersstufe tiefer (U16) lagen alle Titelhoffnungen auf Kiara Cvetkovic. Die TC Sursee-NLA-Spielerin aus Geuensee scheiterte aber im Halbfinal an der topgesetzten Ostschweizerin Alina Granwehr. Den Titel sicherte sich die von TV-Shows auch als Sängerin bekannte Chelsea Fontenel aus Wettingen.

Ex-Krienser holt den Titel bei den U12-Junioren

In der U14-Kategorie musste sich der Seetaler Balazs Günther nach einem Startsieg im Viertelfinal dem späteren Meister Philip Orloff geschlagen geben. Gleich erging es Esmeralda Brunner aus Meggen, die an der späteren Finalistin Karolina Kozakova hängen blieb. Bei den Jüngsten (U12) erfüllten sich die Hoffnungen auf Titelgewinne nicht. Sowohl Nummer 1 Sultana Mavric (Alpnach) wie auch der zweitgesetzte Julian Theler (Zug) überstanden die Halbfinals nicht. Gold gewannen der ehemalige Krienser Flynn Richter (TC Seeblick Zürich) und die Jurassierin Jéhanne Erard.