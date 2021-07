Die Schwinger aus Ob- und Nidwalden zeigten in Baar eine überragende Teamleistung. Sie feierten zwei Kategoriensiege und 17 Auszeichnungen. In der Kategorie des Jahrgangs 2006 dominierte der Engelberger Stefan Hurschler. Nach einem Gestellten zu Beginn siegte er in den anderen fünf Gängen und sicherte sich den Festsieg. Eine bemerkenswerte Leistung zeigte auch Roman Zumstein aus Giswil mit dem dritten Platz. In der Kategorie 2005 sicherte sich Severin Barmettler den Ehrenplatz. Kevin von Wyl aus Sachseln bezwang im Schlussgang des Jahrgangs 2004 Kevin Steinauer aus Willerzell. Gleich dahinter klassierte sich der Kernser Christian Zemp. In der ältesten Kategorie klassierte sich Jonas Durrer auf dem 2. Platz. Im Jahrgang 2003 vermochte auch Tobias Hurschler mit Rang 4a zu überzeugen. (pd)