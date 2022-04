American Football Luzern Lions träumen vom Final Es geht wieder los im American Football: Die Luzerner wollen an der Tabellenspitze der Liga B mitmischen.

Sascha Gaveau, Coach Luzern Lions. Bild: Michael Wyss

Sascha Gaveau, Headcoach der Luzern Lions, zeigt sich vor dem Saisonstart kämpferisch. «Letzte Saison erreichten wir den Halbfinal, in dieser Meisterschaft wollen wir wieder an der Tabellenspitze mitmischen», sagt der 42-Jährige. Seine Aussage ist verständlich, denn einen Halbfinal gibt es diese Saison nicht mehr. Nach einer Hin- und Rückrunde (acht Spiele) bestreiten die Teams auf Rang 1 und 2 am 9. Juli das Endspiel um den Liga-B-Meister, der anschliessend um den Aufstieg in die höchste Liga gegen den Tabellenletzten der Nationalliga A spielt. «Wir sind immer noch im Reifeprozess und wollen eine Mannschaft für die Zukunft formen», so Gaveau.

«Wenn wir bis am Schluss um die Finalteilnahme mitspielen könnten, wäre das umso schöner. Natürlich geniesst die Entwicklung jedes Einzelnen grosse Priorität.»

Zusammenarbeit mit Midland Bouncers beendet

Die Luzern Lions starten mit rund 40 Spielern in die neue Spielzeit. Das Durchschnittsalter im Team beträgt 25 Jahre. Gaveau sagt: «Der Kern der Mannschaft blieb uns erhalten, was wichtig war. Wir werden auch dem einen oder anderen Nachwuchsspieler die Möglichkeit geben, sich im Fanionteam zu beweisen. Unser Nachwuchs ist unsere Zukunft.» Im aktuellen Kader sind auch vier Spieler, die der Schweizer Nationalmannschaft angehören.

Beendet wurde die Zusammenarbeit mit den Midland Bouncers Zug, die in Zukunft wieder ihren eigenen Weg gehen werden. Gaveau: «Wir hatten verschiedene Auffassungen, es gab die eine oder andere Meinungsverschiedenheit. Für die Zukunft der beiden Vereine ist das nun die richtige Lösung.» In der jüngsten Vergangenheit konnten die Lions und die Bouncers im personellen Bereich voneinander profitieren und Synergien nutzen.

Heimspiel zum Auftakt

In der Liga B treffen die Luzern Lions auf die Teams Bienna Jets, St.Gallen Bears, Argovia Pirates und Fribourg Cardinals. Am kommenden Sonntag (14 Uhr, Allmend Süd 31) starten die Lions gegen die Bienna Jets.