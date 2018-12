Luzerner Unihockeyaner haben Pech im Penaltyschiessen Erstligist Luzern hat ein Wochenende mit einer mageren Ausbeute hinter sich: Gegen Bülach setzt es eine 6:10-Niederlage ab. Gegen den Leader Jona-Uznach (6:7) entscheidet der 20. Penalty gegen Luzern. Ruedi Vollenwyder

Der Luzerner Fredy Brönnimann (links) sucht eine Anspielstation. (Bild: Pius Amrein (Meggen, 16. Dezember 2018))

Es war kein erfolgreiches Wochenende für den Luzerner 1.-Ligisten. Auswärts bei Bülach, das in der Vorrunde noch mit 6:4 in die Schranken gewiesen wurde, setzte es eine 6:10-Niederlage ab. Bis auf die 1:0-Führung mussten die Luzerner immer einem Rückstand hinterher rennen. Zwar kam Luzern durch ein Tor in der 44. Minute durch Janne Uotila nochmals auf 6:7 heran. Doch dann zogen die Bülacher auf 10:6 davon. «Wir leisteten uns in diesem Match viel zu viele defensive Mängel», sieht Teambetreuer Marco Töngi einen Grund für diese Niederlage.

Das zweite Spiel dieser Doppelrunde wurde für den Finnen Janne Uotila zu einem speziellen Match. Denn zu Beginn der Meisterschaft stand der 36-Jährige noch in Diensten von UHL-Gegner Jona-Uznach. Der Topskorer der Luzerner (7 Spiele, 18 Treffer) agierte dementsprechend hoch motiviert. Er schoss in einem packenden und auf hohem Niveau gespielten Match weitere drei Tore zum 3:1, 5:2 und 6:4. «Wir waren nahe dran, dem Leader ein Bein zu stellen», haderte Marco Töngi. «Doch dann schenkten wir den St. Gallern mit einem Eigentor den 5:6-Anschlusstreffer und mussten ihnen kurz vor Schluss noch den Ausgleich zugestehen», sinnierte Töngi. In der Verlängerung war Luzern spielbestimmend. Doch das entscheidende Tor wollte, trotz mehrerer Hochkaräter, nicht fallen.

Pizza-Essen dient der Frustbewältigung

Was dann folgte, war Penalty-Spektakel pur. Nach Joshua Jeffreys 1:0 konnte Jona-Uznach erst im 10. Penalty zum 1:1 skoren. Nach einem 3:3 (14. Penalty) sicherte Teemu Pulliainen seinem Team mit dem verwandelten 20. Penalty den zweiten Zusatzpunkt. Eine unglückliche Niederlage für die stark spielenden Luzerner. Klar, dass in den Reihen der Luzerner die Finnen-Connection mit Markus Piittisjärvi (25), Janne Uotila (36) und Miika Nieminen (30) den Ton angibt. Doch für die Schweizer Spieler gibt’s vor allem in den Trainings «kein Verstecken mehr», wie Marco Töngi sagt. Diese sind auch gewillt, von ihren finnischen Teammitgliedern spielerische Finessen abzuschauen und auch taktisch viel dazuzulernen. «Diese Zusammenarbeit klappt denn auch vorzüglich», sieht der Teamverantwortliche Töngi den Sinn für deren Verpflichtung bestätigt.

Trotz dieser mageren Ausbeute mit nur einem Punktgewinn blieb die Stimmung im Team hoch. Denn der neu als Pizza-Kurier arbeitende Finne Janne Uotila lud seine Mitspieler nach der unglücklichen Penalty-Niederlage gegen Jona-Uznach zu einem Pizza-Essen ein.