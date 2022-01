Ski alpin Luzerner Meistertitel sind vergeben: Die Horwer ragen heraus In Sörenberg wurden die Luzerner Ski-Champions ermittelt. Erfolgreichste Klubs waren der SC Horw und der SC Hasle.

Von links nach rechts: Selina Bieri (JO-Meisterin), Maurin Albrecht (JO-Meister), Michèle Wicki (Meisterin), Leon Tschumper (Meister) Bild PD

Mehr als 200 Athletinnen und Athleten von jung bis alt nahmen am Samstag in Sörenberg bei besten Bedingungen an den Luzerner Verbandsmeisterschaften (Luvs) teil. Meisterin wurde Michèle Wicki (SC Schüpfheim), Meister Leon Tschumper (SC Horw).

Am Vormittag bestritten alle Athleten einen Riesenslalom (Tagesbestzeiten Janine Wicki und Noè Weber) und am Nachmittag einen Slalom (Tagesbestzeiten Michèle Wicki und Maurin Albrecht). Die Meisterin und der Meister wurden aus der Kombination der Slalom- und Riesenslalom-Resultate ermittelt. Besonders erfolgreich waren die beiden Skiclubs Hasle und Horw. Der SC Horw stellt alle drei männlichen Luvs-Meister und der SC Hasle freut sich über zwei Titel. (PD)

Meisterin: Michèle Wicki (Schüpfheim). Meister: Leon Tschumper (Horw).

JO-Meisterin: Selina Bieri (Hasle).

JO-Meister: Maurin Albrecht (Horw).

Animationsmeisterin: Marion Steiger (Hasle).

Animationsmeister: Mika Zgraggen (Horw).