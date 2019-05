«Unser Ziel ist, das Ziel zu erreichen»: Das sagen die Teilnehmer zur Faszination Luzerner Stadtlauf Manche sind schon seit Jahren dabei, für andere ist es das erste Mal: Lesen Sie hier, warum Läuferinnen und Läufer am Luzerner Stadtlauf mitmachen.

Jarina mit Nico und Vater Markus Schuler aus Römerswil:

«Ich darf meinem Papi und meinem Bruder Nico nicht davonrennen. Das würde ich gerne machen, aber Papi hat Nein gesagt.»

Andy Stocker aus Buchrain:

«Das Beste bei diesem garstigen Wetter ist die feine Gratispasta, die auch bestens schmeckt.»

Kim Küttel aus Horw:

«Ich will einfach ins Ziel kommen. Ich bin schon jetzt etwas kribbelig.»

Xander Schorno mit Luana aus Luzern:

«Ich gehe zum ersten Mal mit meiner Tochter an den Stadtlauf. Wir freuen uns auch auf das Fest und die Stimmung in der Altstadt.»

Stephan Arnold aus Meggen:

«Ich starte zum dritten Mal. Der Anlass hat sehr viel zu bieten – ein Event, der die gesamte Bevölkerung anspricht.»

Thomas Rölli mit Livia (links) und Eline aus Dierikon:

«Wir sind schon das dritte Mal in Luzern dabei. Es ist ein Tag für die Familie, aber auch ein toller Event für die Bevölkerung.»

Roger Burri und Sandra Knüsel mit Joline und Lian aus Neuenkirch:

«Der Stadtlauf bietet ein super Rahmenprogramm für jedermann. Egal, in welcher Kategorie auch immer: Es hat bestimmt die passende Streckenlänge.»

Jael Arnold aus Ebikon:

«Ich bin mit der Läuferriege am Start. Das macht immer grossen Spass, in der Gruppe zu laufen.»

Frances Clay aus Luzern:

«Ich wohne schon seit zehn Jahren in Luzern. Es ist nun an der Zeit, auch einmal am Stadtlauf zu starten.»

Simone Furrer und Giulia aus Malters:

«Wir sind das erste Mal dabei und freuen uns sehr auf den Lauf.»

Emilia Popovic aus Reussbühl:

«Ich gehe gerne joggen und nehme mit dem Turnverein teil.»

Ruth und Urs Amrein mit Nils aus Willisau:

«Luzern geniesst bei uns Tradition. Dabei sein ist auch Ehrensache.»

Urs Muther mit Tamina aus Eschenbach:

«Die grösseren Kinder wollten nicht mehr am Stadtlauf mitmachen. Jetzt gehe ich halt mit Tamina. Wir haben trotzdem grossen Plausch.»

Daniel Emmenegger aus Kriens:

«Ich war bisher der einzige Jogger in der Familie. Jetzt starten wir zum ersten Mal zusammen in Luzern.»

Tanja Schmid aus Sursee:

«Ich begleite Bewohnerinnen und Bewohner meines Arbeitgebers auf der Strecke. Das ist eine schöne Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.»

Rocco Montano mit Alissa aus Sarnen:

«Mami ist an einem Polterwochenende eingeladen. Wir beide machen einen gemütlichen Papi-Tochter-Tag.»

Dina Schindler mit Papa Daniel aus Luzern:

«Ich freue mich auf das Springen und natürlich auf die Medaille im Ziel.»

Urs Vetter aus Kriens:

«Ich laufe zusammen mit meinem Sohn, der Jahrgang 2014 hat. Die 1500 Meter werden zu einer grossen, aber schönen Herausforderung.»

Mathias Hollenstein aus Emmenbrücke:

«Ich gehe mit der Firma an den Stadtlauf. Ich finde es eine gute Sache, dass man auch ausserhalb des Büroalltags gemeinsam etwas unternimmt und sich in privater Atmosphäre begegnet.»

Franziska Gamma aus Root:

«Mein vierjähriger Göttibub Florian wollte unbedingt starten. Unser Ziel ist, das Ziel zu erreichen.»

Ruzica Markovic aus Luzern:

«Ich bin leidenschaftliche Läuferin und bestreite schon seit vielen Jahren den Luzerner Stadtlauf.»

Tobias Bättig aus Altbüron:

«Ich gehe zum ersten Mal mit meinem Sohn Leon an den Start. Er hat sich spontan dazu entschlossen. Die Vorfreude ist nun aber gross.»

Rafael Schick aus Emmenbrücke:

«Der Stadtlauf ist ein Muss für mich. Es reisen sogar meine Verwandten aus dem deutschen Albstadt an, um am Stadtlauf dabei zu sein.»

Serge Liefert aus Stadt Luzern:

«Der Stadtlauf ist eine gute Sache, ein Anlass für die gesamte Bevölkerung.»

David Eberli aus Luzern:

«Ich bin soeben von Affoltern am Albis nach Luzern gezügelt und will den Stadtlauf und die einmalige Ambiente selber einmal erleben.»

Treumund Siegrist aus Montreux und Therese Hug aus Le Bouveret:

«Ich komme immer sehr gerne nach Luzern. Die Stadt hat viel zu bieten, und der Lauf ist wunderschön. Ich bestritt früher auch immer die Waffenläufe in Kriens – sogar beim ersten im Jahr 1962 war ich am Start.»